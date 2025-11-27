2025年11月27日 15時58分 試食

料理研究家リュウジも太鼓判な1/2日分の野菜がとれるほっかほっか亭の「中華丼」を食べてみた



ほっかほっか亭の「中華丼」は2025年11月20日に登場したメニューで、1／2日分の野菜を摂取可能な具材の多さを特長としています。ほっかほっか亭「贅沢シュウマイ弁当」メディア向け試食会に参加した際に中華丼も試食できたので、見た目や味を詳しく確かめてみました。



11月20日発売！冬の定番！『中華あんかけシリーズ』｜ほっかほっか亭

https://www.hokkahokka-tei.jp/news/K1TiJRGB



これがほっかほっか亭の中華丼です。





贅沢シュウマイ弁当と中華丼は「リュウジの太鼓判」としてアピールされています。





フタを開けるとこんな感じ。





具材は「豚肉」「えび」「うずらたまご」「きくらげ」「白菜」「玉ねぎ」「にんじん」「スナックえんどう(スナップえんどう)」「タケノコ」が入っています。





エビはプリプリ。あんはトロリとしていて冷めにくいのがポイント。





具材はどれも大きくカットされていて満足感があります。ポリポリ食感のスナックえんどうやシャキシャキ食感の白菜など、具材ごとに食感が異なるため飽きずに食べられます。





お肉も入っているので、1杯の丼で色んな味を楽しめました。





中華丼は2025年11月20日発売済みで、価格は税込650円。単品の「八宝菜」としても注文可能で、価格は税込560円です。



ちなみに、試食会の会場となったハークスレイ研修センタービルにはほっかほっか亭の模擬店舗が設置されています。





模擬店舗はレジやキッチン、メニュー表に至るまで実際の店舗と同じものが再現されており、試作やオペレーション訓練などを実施できるようになっていました。

