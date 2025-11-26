2025年11月26日 15時34分 取材

ジュースもビールも液体を注ぐだけで瞬間冷凍してかき氷にできる魅力的マシン「純雪機」



ジュースやお酒を上から注ぐだけでかき氷を作れるマシン「純雪機」が焼肉ビジネスフェア＆居酒屋JAPANの会場に展示されていました。氷を用意することなくかき氷を作れるということで、実際に動作する様子を詳しく見せてもらいました。



純雪機は株式会社Fujitakaのブースで展示されていました。





大小の純雪機が並んでいます。





通常のかき氷マシンだと上部に氷をセットしますが、純雪機は上部に液体を注ぐ仕組みです。液体はマイナス40度で急速冷凍され、かき氷になって下部から出てきます。





液体はジュースやコーヒーなどのほか、ビールなどのアルコール飲料を投入することも可能。会場にはビールかき氷の写真が掲げられていました。





実際に純雪機でかき氷を作ってもらう様子を動画で記録してみました。



今回はカルピスのかき氷を作ってくれました。まず、液体を用意します。





カップ1杯分のかき氷を作る場合、液体の量はこのくらいでOK。





純雪機の上部にカルピスを投入。





すぐにかき氷になって出てきました。





10秒以内にカップ1杯分のかき氷が完成。





糸状の氷が積み重なっていて、フワフワした食感です。家庭の冷凍庫でジュースを凍らせると味の偏りが生まれて水っぽくなることがありますが、純雪機で作ったかき氷は濃さが一定でした。コーヒーやお酒、出汁などもかき氷にできるので応用次第で多様なメニューを作れます。

