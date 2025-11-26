2025年11月26日 16時11分 取材

タンパク質が多いプロテインアイス「ポコテイン」はどんな味なのか？



「Pocotein(ポコテイン)」はタンパク質を多く含んだカップアイスで、「罪悪感ゼロのプロテインアイス」としてアピールされています。そんなポコテインが食品見本市FABEX関西2025の会場に展示されていたので、試食してどんな味がするのか確かめてみました。



Pocotein | 美味しいプロテインアイス

https://poco-foods.com/



ポコテインのブースを発見。





冷凍庫には「高タンパクアイス」と記されていました。





冷凍庫の中には大量のポコテイン。味は「バニラ」「ココア」「めっちゃ抹茶」「黒ごまきなこ」の4種類です。





バニラ味のパッケージはこんな感じ。





1個当たりのカロリーは105kcalで、タンパク質が10.1gも含まれています。





種類別はアイスミルク。水溶性食物繊維のイヌリンも含まれていて、腸内環境改善効果も期待できるそうです。





試食サンプルが用意されていたので、4種類とも食べてみました。どれもカップアイスとしてまったく違和感のない味で、スイーツとして高品質な仕上がりです。特に「めっちゃ抹茶」は名前の通り抹茶の濃い味がしてグッド。プロテインドリンクは独特な味があったり粉が溶けにくかったりして苦手に感じる人も多いですが、ポコテインは多くの人に受け入れられそうです。





ポコテインは公式オンラインストアなどで入手可能。Amazon.co.jpでも取り扱われていて、記事作成時点では24個入りを税込5942円(1個当たり248円)で購入できます。



Amazon.co.jp: Pocotein アイスクリーム プロテイン入りジェラート | 手作り アイス 詰め合わせ 高たんぱく 低糖質 低脂質 高食物繊維 | 高タンパク おやつ タンパク質 ダイエットスナック | プロテイン 冷凍食品 介護食 人工甘味料不使用 国内製造 グラスフェッドWPI 業務用 (24個入り, 天国かも) : 食品・飲料・お酒

