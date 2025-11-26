2025年11月26日 14時36分 取材

フルーツの内側だけを削って即席フルーツジュースを作れるマシン「カジュッタ」



グレープフルーツなどのフルーツの内側を刃物で削り、即席フルーツジュースにできる面白いマシン「CAJYUTTA(カジュッタ)」を食品見本市FABEX関西2025の会場で見つけたので、詳しく見せてもらいました。



CAJYUTTA｜カジュッタ公式−グレープフルーツ生搾り機

https://www.cajyutta.com/



FABEX関西2025の会場内でグレープフルーツやレモンが置かれたカジュッタのブースを発見。





このマシンがカジュッタです。寸法は幅210mm×奥行き297mm×高さ535mmで、重さは約10kgです。





反対側はこんな感じ。黒いハンドルを下げると刃物ユニットが卵形に展開します。





展開した刃物ユニットがグルグル回転して、フルーツの内側のジュースを絞り出す仕組みです。





グレープフルーツジュースを作ってもらいました。まず、ヘタと芯を取り除きます。





芯を取り除くと空洞ができます。





この空洞に刃物ユニットを挿入し、ユニットを展開して果汁を搾るというわけです。





果汁を搾るところを動画で記録しました。



フルーツの内側を粉砕してジュースにできるマシン「CAJYUTTA(カジュッタ)」 - YouTube





20秒くらいでグレープフルーツジュースが完成。皮の部分はそのまま残って容器になり、SNS映えする見た目です。





中身は少し果肉感が残った粗めのジュースに仕上がっていました。薄皮や種などもしっかり粉砕されていて、フルーツを丸ごと楽しめます。今回はそのまま飲みましたが、リキュールやシロップを足すのもオススメだそうです。





カジュッタのメーカー希望小売価格は27万2800円です。

