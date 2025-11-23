2025年11月23日 18時55分 アニメ

eスポーツ向けゲーム＆アニメのクロスメディアプロジェクト『DARK MACHINE THE ANIMATION』ティザーPV公開



2026年からフジテレビにて放送されるTVアニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』のプロジェクト発表会が開催され、ティザーPVが公開されました。



TVアニメ「DARK MACHINE」公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/darkmachine_anime/



『DARK MACHINE THE ANIMATION』ティザーPV【2026年フジテレビにて放送決定】 - YouTube



© Project Carbuncle/ DARK MACHINE Committee



『DARK MACHINE』プロジェクト発表会 - YouTube





本作は「ゲームでのプレイヤー体験とアニメの物語が交差するクロスメディアプロジェクト」だとのことで、プロジェクト発表会にはアニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』クリエイティブプロデューサーの谷口悟朗さん、リードメカニックデザイナーの天神英貴さん、監督の寺田和生さん、キャストの小野賢章さん、内山昂輝さん、杉山里穂さんが登壇しました。





クリエイティブプロデューサーの谷口さんはこのプロジェクトの企画経緯について、世界で日本のアニメやマンガが楽しまれている状況がある中、「ゲームに特化したプロジェクトを」ということで企画されたものだと説明しました。



作品は、貨幣価値が弱くなったことから世界的な人気ゲーム『Dark Machine』で発行される仮想通貨によってモノの売り買いが行われるようになった近未来の日本を舞台としています。



小野さん演じる主人公のカイリ。祖父と千葉の孤島に住んでいましたが、祖父の死をきっかけにチバ・シティを訪れ、ダークマシンのプレイヤーとなって才能を開花させていくことになります。





内山さん演じるシンは、カイリが加入したeスポーツチーム「カーバンクル」のメンバー。チバ・シティを実質的に支配するダークマシンの最強プレイヤー・アジマのチーム「ガンディール」と因縁があるとのこと。





カイリとシンの間で調整役となるのが杉山さん演じるブラン。ゲーム内ではスナイパーを担当しています。





船上喫茶店「カーバンクル」のオーナーであり、ダークマシンチーム「カーバンクル」の創設者でもある少女・ルドラ役は沢城みゆきさん。カイリはルドラと出会ったことでダークマシンに身を投じることになります。





会沢紗弥さん演じるイサナはカーバンクルの料理人。





最強のダークマシンプレイヤー「千鬼」の称号を襲名した7代目「千鬼」アジマ役は中村悠一さん。「ガンディール」のリーダーで、カイリの最大の敵となります。





アニメと合わせて展開される『DARK MACHINE THE GAME』は最大7vs7で戦うメカアクションシューティング。小型、中型、大型の3つのサイズの機体の進化(シフトアップ)で戦局を操るという、戦略的思考も求められるゲームになるようです。



DARK MACHINE THE GAME

https://playdarkmachine.com/



DARK MACHINE Official Trailer 2025 | 'SEIZE THE DARK' - YouTube





アニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』は2026年にフジテレビで放送予定です。

