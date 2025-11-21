2025年11月21日 12時30分 サイエンス

メスのボノボたちがオスを襲撃してボコボコにする事態が発生、子どもに危害を加えようとしたことへの報復の可能性も



コンゴ民主共和国に生息するボノボはチンパンジーによく似た霊長類で、人間に非常に近く平和を好むことで知られています。ところが2025年2月、野生のメスのボノボ5頭がオス1頭を襲撃し、前例がないほどの暴力をふるったことが報告されました。



Coalitionary intra-group aggression by wild female bonobos: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01041-3





'A forest with bonobos has never been so quiet': Most extreme case of violence in 'hippie' species recorded, with females ganging up on male in unprecedented attack | Live Science

https://www.livescience.com/animals/land-mammals/a-forest-with-bonobos-has-never-been-so-quiet-most-extreme-case-of-violence-in-hippie-species-recorded-with-females-ganging-up-on-male-in-unprecedented-attack



チンパンジーはかなり攻撃的な性格であることが知られている一方、ボノボでは個体間の争いがほとんど確認されておらず、平和な生活を営んでいることがわかっています。また、ボノボは「自分しか知らないおやつの場所」を人間のパートナーに教えることができるなど、高度な知的能力を持っていることも報告されています。



しかし、平和なことで知られるボノボであってもオス同士の攻撃は一般的だそうで、メスのボノボたちはこれに対抗するべくチームを組むことも確認されています。こうしたメスによる連合行動は、ボノボの社会におけるメスの優位性の基盤になっているとみられ、これがボノボの社会において致命的な攻撃や子殺しが少ない理由かもしれないとのこと。



by Jeroen Kransen



2025年2月18日、マックス・プランク動物行動学研究所の博士研究員であるソニア・パシュチェフスカヤ氏は地元のアシスタントと共に、コンゴ民主共和国のサロンガ国立公園で約60頭からなるボノボの群れの観察を行っていました。その日の朝は前兆らしきものもなかったそうで、「いつも通りのデータ収集日でした」とパシュチェフスカヤ氏は語っています。



ところが突然、約500メートル離れたところからボノボの叫び声が聞こえ、森の中に響き渡ったとのこと。その声の甲高さからパシュチェフスカヤ氏は当初、小型のレイヨウを捕まえたことによる興奮で出したものではないかと思ったそうです。



すると群れのボノボたちが現場に向かったため、パシュチェフスカヤ氏らもその場に移動しました。パシュチェフスカヤ氏は、「その時一緒にいたボノボたちはみんな木から降りて、そこへ駆けつけ始めたんです」と語っています。





声が聞こえてから数分後に駆けつけたパシュチェフスカヤ氏は、まず最初に血の臭いを感じたとのこと。現場では5頭のメスからなるチームがうつぶせになったオス1頭を踏みつけ、殴り、かみついていたそうで、これを見てパシュチェフスカヤ氏はレイヨウ狩りではないことを悟りました。





