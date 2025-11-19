2025年11月19日 18時01分 試食

極細ストレート麺にラー油のピリ辛が利いた豚骨スープがからむ「マルちゃん とんこつパラダイス 辛赤豚骨」試食レビュー



「豚骨ラーメン好きにおくる一杯！」をコンセプトに東洋水産が展開している「とんこつパラダイス」シリーズの新作として、2025年11月17日(月)に「マルちゃん とんこつパラダイス 辛赤豚骨」が登場したので、さっそく買ってきて食べてみました。



https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2025/11/post_20211072.html



パッケージはこんな感じ。「とんパラ」という略称が大きく使用されています。





フタの上に貼り付けられている「特製スープ」ははがしておきます。





湯戻し時間は2分と少し短め。





1杯106gで472kcal。食塩相当量は7.0g。





原材料はこんな感じで、かやくとして「味付挽肉、唐辛子、ねぎ」が入っているのがわかります。





ふたを開けると、原材料名で示されていた通りの中身。





お湯を注いで2分待ちます。





ふたをはがして「特製スープ」を投入。





しっかりまぜれば完成。麺はハリガネというほどではないものの、かなり固め寄りのストレート麺。少し甘みがある豚骨スープに、ラー油と唐辛子のピリッとした辛さが効いて、ズルズルと麺をすする手が止まらなくなる、食べやすいラーメンでした。





「マルちゃん とんこつパラダイス 辛赤豚骨」は希望小売価格が税別278円で、2025年11月17日(月)発売。Amazonでは12個入りが登録されていますが、記事作成時点では在庫切れとなっていました。



