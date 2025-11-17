2025年11月17日 12時00分 サイエンス

中国南部で直径約900mの桁外れに大きいクレーターが発見される



中国南部の広東省肇慶(ちょうけい)市で、直径820～900mの巨大なクレーターが発見されました。「Jinlin crater(金林クレーター)」と名付けられたこのクレーターは、約1万1700年前から現代に至る完新世にできた、かなり新しいものであるとのことです。



Jinlin crater, Guangdong Province, China: Impact origin confirmed | Matter and Radiation at Extremes | AIP Publishing

https://pubs.aip.org/aip/mre/article/11/1/013001/3367917/Jinlin-crater-Guangdong-Province-China-Impact





Earth's largest modern crater discovered in Southern China

https://phys.org/news/2025-11-earth-largest-modern-crater-southern.html



China's 900 Metre Impact Crater Rewrites Recent History - Universe Today

https://www.universetoday.com/articles/chinas-900-metre-impact-crater-rewrites-recent-history



新たに発見された金林クレーターは、厚い花こう岩の風化殻に覆われた丘陵の斜面にできた、直径820～900m、深さ約90mの楕円(だえん)形のクレーターです。金林クレーターは丘陵地帯にひっそりと存在していたため、長らくクレーターだと特定されていませんでした。



写真中央の大きくくぼんでいる部分が、肇慶市で発見された金林クレーターです。表面は樹木や草で覆われていますが、クレーターの形はしっかり残っていることがわかります。





地球上で確認されている衝突クレーターは約200個ほどしか存在しておらず、金林クレーターはその大きさや形成された年代で際立っているとのこと。





