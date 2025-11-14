2025年11月14日 12時00分 サイエンス

バイアグラが遺伝子変異による先天性難聴の治療に役立つ可能性があると判明



生まれつき耳が聞こえにくい先天性難聴を持つ人の割合は1000人あたり1.62人といわれており、治療法の開発が必要とされています。新たな研究では、まれなタイプの先天性難聴を引き起こす遺伝子変異が特定され、一般的なサプリメントや勃起不全治療薬のバイアグラ(シルデナフィル)などで治療できる可能性があると示されました。



JCI - Carboxypeptidase D deficiency causes hearing loss amenable to treatment

https://www.jci.org/articles/view/192090





UChicago scientists discover gene mutation linked to deafness — and identify possible treatments | Biological Sciences Division | The University of Chicago

https://biologicalsciences.uchicago.edu/news/gene-mutation-linked-deafness



Viagra Reverses Damage Behind One Type of Deafness, Scientists Discover : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/viagra-reverses-damage-behind-one-type-of-deafness-scientists-discover



研究チームは先天性難聴の遺伝的要因を調査するため、トルコ出身の3つの家族を調査しました。これらの家族にはそれぞれ血縁関係はなかったものの、合計で5人が感音性難聴という種類の先天性難聴を患っていました。



これらの先天性難聴を持つ人々の遺伝子を調べたところ、カルボキシペプチダーゼD(CPD)という酵素をコードするCPD遺伝子に3つの異なる遺伝子変異があることが判明。また、科学者らが広範な遺伝子データベースを分析した結果、CPD遺伝子に変異を持つ他の人々も早期に難聴を発症する傾向があることがわかったとのことです。





次に研究チームは、CPD遺伝子が聴覚にどのような影響を及ぼすのかをより深く理解するため、マウスを用いた研究を行いました。通常、CPD遺伝子がコードするCPDは、アルギニンというアミノ酸を生成します。そしてアルギニンは、神経系を通じた信号伝達を助ける重要な神経伝達物質である一酸化窒素の産生を高める働きを持っています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は923本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

