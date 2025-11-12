2025年11月12日 23時49分 動画

映画マリオの世界初公開トレーラーが放送された「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12」



大ヒットを記録した映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」と同じ、任天堂とイルミネーションのタッグで制作される新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界初トレーラーが公開される「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12」が、2025年11月12日23時から放送されました。



最初はマリオの生みの親である任天堂の宮本茂さんが登場。





続いて、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」でプロデューサーを務めるイルミネーションのクリス・メレダンドリ氏が登場。「イルミネーションのアーティストたちにより、映画のアニメーションは数週間以内に完了する予定です。彼らのアニメーションは素晴らしく皆様にお見せできるのが楽しみでなりません。任天堂と協力して、さまざまなキャラクターを映画の世界に送り出します。多くは初登場です。アイコニックな人気者から、長年のファンの方なら気づく知る人ぞしるキャラクターまで。これからご覧いただくのはチームの仕事のほんの一部です」と語りました。





ここからトレーラーがスタート。





登場したのはクッパです。





筆やペンキ缶を振り回しながら何かを描いている模様。





最後の点をチョン。





完成したのは骨になったマリオの絵画でした。





「やあ大将！」と巨大なルイージが登場。





どうやらクッパは前作である「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」でマメキノコを食べて小さくなったままのようです。





「待ってろいま行く」と言いながら、お城の中を駆け回るクッパ。





「ようルイージ！…マリオも」





「見るのだピーチに捧げる大傑作を！どうだ？」





「いい色だね」とほめるルイージに対して、「駄作だね」と辛口評価なマリオ。





「世紀の大傑作に何てことを！ヒゲを焼き尽くしてやる！」と怒るクッパ。





しかし、自分が小さくなっていることに気づいたのか、「おっとこれは失礼。つい“昔のクッパ”が。大魔王の頃のクセが抜けなくて」とすぐにへりくだります。





そして「8時間は眠らんと魔王が目覚める」と語り、そそくさと住処へ帰っていきました。





場面は変わり、美しい流れ星が夜空を駆け巡ります。





星の中に飛び込むピーチ姫とキノピオ。





タイトルに「ギャラクシー」とあるように、宇宙が冒険の舞台となるようです。





砂漠を駆けるバイク





戦うピーチ姫





筆を持ったクッパJr.が登場。





筆から染み出す邪悪なインクに身を包みます。





「ボクはクッパJr.お父さんを今すぐ返せ！」





マリオとバトルスタート。





「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」





ロゼッタ姫も登場。





「ロゼッタ姫よ一緒に来い」と呼びかけるロボット。





ロゼッタ姫の杖がキラキラ光り輝きます。





ロボットに一撃を見舞いました。





魔法の力で華麗に撃退してしまいます。





「2026年4月24日劇場公開」





トレーラー放送後には、ロゼッタ姫の声優を務めるのがブリー・ラーソンさん、クッパJr.の声優を務めるのがベニー・サフディさんであることが発表されました。





ただし、これはあくまで英語版の声優であるため、日本語吹き替え版でロゼッタ姫とクッパJr.の声優を誰が務めることになるのかは記事作成時点では不明です。

