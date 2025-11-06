Appleが年間1500億円をGoogleに支払い新生SiriにGeminiのカスタムモデルを採用か
Appleが、音声アシスタント「Siri」の更新計画でGoogleのAIモデル「Gemini」を利用することになると、経済紙・Bloombergが報じています。この計画が形になった場合、AppleはGoogleに年間10億ドル(約1500億円)を支払うことになる見込みです。
Appleは2024年に発表されたiOS 18でSiriのアップグレードを行う予定でしたが、計画が遅れ「2026年にリリース予定」と変更されています。このアップグレードは、Siriのアーキテクチャを根本的に再構築したものになるとみられています。
AppleはiOS 19でSiriをどのようにアップデートする予定なのか？ - GIGAZINE
計画には「Glenwood」のコードネームが与えられていて、Apple Vision Pro担当からSiriの責任者になったマイク・ロックウェル氏と、ソフトウェアエンジニアリング担当バイスプレジデントであるクレイグ・フェデリギ氏が主導しています。
「Glenwood」によるSiriの再構築にはサードパーティー製のAIモデルの利用が予定されていて、OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeも候補に挙がっていましたが、Googleの「Gemini」を使う方針となったようです。
AppleはリニューアルされるSiriの基盤としてGoogleのGeminiを利用することを検討中 - GIGAZINE
今回、ガーマン氏は匿名の関係者の情報として、「AppleがGoogleの技術にアクセスする合意」の最終決定があったと伝えています。
AppleとGoogleの広報担当者はこの件についてコメントしていませんが、情報通りであれば、AppleはGoogleに年間10億ドルを支払うことになるとみられています。
