2025年11月05日 22時00分 試食

ベリーの香りが後から鼻に抜けるスターバックスチルドカップ「DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」試飲レビュー



スターバックスのチルドカップシリーズの新商品として、「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」がホリデーシーズン向けの4種類の装いで2025年11月4日(火)から期間限定で展開されます。今回、そのうち2種類をサンプルとして提供してもらったので、飲んでみました。



チョコレート＆ベリーラテ｜スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/chocolateberrylatte.html



大切な人と心弾むホリデーを。きらめく4種類のパッケージデザインで今年も登場 スターバックス® チルドカップ 「DELIGHT ME™ チョコレート&ベリーラテ」11月4日（火）より期間限定新発売 ― チョコレートの甘さに華やかにベリーが香る、ホリデーシーズンを彩る濃厚な味わいのラテ ― | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5642.php



ホリデーシーズンに向けてクリスマスを感じさせる装いをしている「DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」。





フタ部分にはスターバックスのロゴが入っています。





「ホリデーシーズンの訪れを告げる、華やかに香るベリーと濃厚なチョコレートの味わいを楽しめるラテ」とのこと。





原材料はこんな感じで、生乳(50％未満)、乳製品、砂糖、コーヒー、ココアパウダーなどが並びます。ベリーに関しては果汁などが使われているわけではなく、香料による風味付けであることがわかります。





チルドカップなのでフタにストローを刺して飲めばいいのですが、液色を見るため、グラスに注いでみると、ラテとしてスタンダードな薄い茶色でした。フタに穴を開けた時点からベリーの香りがふわっと広がるのですが、飲んでみると前に出ているのはチョコ風味の甘味で、ベリーは後味としてふわっと香りが鼻に抜けるような感覚。チョコレートの味わいが通過した後に気付いたら残っているという感じなので、ベリーの香りを堪能したいのであればグビグビと続けざまに飲まず、間隔を空けて飲む方がベターです。





「スターバックス DELIGHT ME チョコレート＆ベリーラテ」は税別230円で、全国のコンビニやスーパーなどで販売されます。

