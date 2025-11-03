2025年11月03日 23時00分 レビュー

無料で使用できるワークフロー自動化ツール「n8n」でリマインドメール登録を自動化してみた



GIGAZINEでは定期的に寄付キャンペーンを行っていますが、「寄付をしたいけれども今はちょっと時間がない」という方のために、メールアドレスを登録するとリマインドメールを送信する仕組みを用意しています。リマインドメールの送信にはlistmonkを利用しており、APIが公開されているため外部からメールアドレスの登録ができます。ただlistmonk APIは、いわゆるUPSERTに対応していません。そこで、「メールアドレスが未登録なら登録、登録済みなら更新」という処理を無料かつオープンソースなワークフロー自動化ツールn8nに任せ、複雑なコーディングをせずにUPSERT対応しました。



まず、listmonkを使用する上で必要となる概念を簡単に説明しておきます。

・加入者(Subscriber)：メール送信の対象者

・リスト(List)：加入者にどのようなメールを送信するかを示すラベルのようなもの、今回の場合は「リマインドメール」となる



今回利用するAPIは3つあります。1つ目は指定されたメールアドレスを、加入者として追加するAPIです。



POST /api/subscribers

2つ目は登録されている加入者の情報を取得するAPIです。



GET /api/subscribers

3つ目は登録されている加入者にリストを追加するAPIです。



PUT /api/subscribers/lists

冒頭に述べた「UPSERTに対応していない」件についてもう少し詳しく述べると、「POST /api/subscribers」のパラメータに既存のメールアドレスを指定すると、"HTTP 409 Conflict"が返されエラーとなります。一方、APIを利用する立場からは、指定したメールアドレスを持つ加入者が既にいるなら、その加入者に「リマインドメールの送信対象」というリストを追加してほしいところ。よって、望ましい処理をするには、以下のいずれかの手順を踏む必要があります。



1. まず加入者の情報を取得し、既存なら加入者にリストを追加、そうでなければ加入者の追加を行う

2. まず加入者の追加を行い、エラーとなった場合は加入者の情報を取得し、加入者にリストを追加する



前者は必ずAPIを2回呼ぶ必要があります。対して後者は加入者が未登録ならAPIの呼び出しは1回で済み、登録済みなら3回必要になります。なるべくAPIの呼び出しは少ないほうがいい、という見地から考えるといずれも一長一短ではあるものの、リマインドメールの場合はおそらく加入者が既存であるのはレアケースだろうと想定し、後者を採用します。



結果、このようなワークフローとなりました。





以下、ワークフローの各ノードで何をやっているのかを説明します。



◆Webhookノード

ワークフローをウェブAPI形式で呼び出されたら、このノードで受けます。パラメータとして「メールアドレス」を受け取ります。





◆Code (配列値設定１) ノード

ここはちょっとしたハックです。POST /api/subscribersは加入者のリストについて、リストIDの配列値を渡す必要があります。しかしながら、普通にHTTP Requestノードでパラメータに配列値を渡そうとした場合、例えば「[1, 2, 3]」という配列値を渡そうとしても、"[1, 2, 3]"という文字列として解釈してしまいます。そのため、配列値を正しく配列値として渡すために、JavaScriptのコードで設定してやる必要があります。また、JSON値についても同様にここで設定しています。





◆変数設定ノード

n8nワークフロー内で使用可能な変数を設定しています。ただし、前述の理由により配列値とJSON値は対象外です。





◆HTTP Request (加入者追加) ノード

加入者を追加するAPIを呼び出しています。





◆IFノード

条件の真偽によって次に遷移するノードを選択します。設定してある条件は「加入者を追加するAPIが返したHTTPステータスが"HTTP 409 Conflict"以外かどうか」です。





◆Respond to Webhook (加入者追加) ノード

IFノードの条件が真の場合の遷移先です。加入者を追加するAPIからのレスポンスを、Webhookの呼び出し元に返します。





◆Mergeノード

IFノードの条件が偽の場合の遷移先です。IFノードからの入力ルートは「Input 1」であり、それとは別に変数設定ノードからの入力ルート「Input 2」があります。このノードの設定内容は「両方の入力ルートから入力を受けたら、Input 2からの入力をそのまま出力する」です。つまり、Input 1からの入力はトリガーに過ぎないというわけ。





◆HTTP Request (加入者検索) ノード

加入者の情報を取得するAPIを呼び出しています。





◆Code (配列値設定２) ノード

前述のCode (配列値設定１) ノードと同様の処理を行っています。呼び出すAPIのパラメータに違いがあるため、改めて設定しています。





◆HTTP Request (加入者リスト追加) ノード

加入者にリストを追加するAPIを呼び出しています。





◆Respond to Webhook (加入者リスト追加) ノード

加入者にリストを追加するAPIからのレスポンスを、Webhookの呼び出し元に返します。





このようにして、リマインドメールの登録処理は実装されています。GIGAZINEのサーバー運営は大変な状況が続いているので、支援していただける方は是非、「GIGAZINEについて」のページからご寄付をお願いします。



GIGAZINEについて

https://gigazine.net/news/about/





今すぐ寄付するのではなくリマインドメールの登録を行う場合は、少し下にスクロールするとフッターが表示されるので、「いいえ、後で時間があれば」ボタンをクリックしてください。





メールアドレスを入力するポップアップが表示されますので、ご入力の上、「送信」ボタンをクリックしてください。

