2025年11月01日 10時00分 セキュリティ

ペンシルベニア大学がハッキングされハッカーが大学メールから学生や卒業生に詐欺的メールを大量送信



2025年10月31日(金)、アメリカ屈指の難関大学のひとつであるペンシルベニア大学の学生・卒業生・職員・コミュニティ関係者が、同大学の教育学大学院(GSE)を名乗るハッカーから詐欺的メールを受信するという事態が発生しました。ハッカーはペンシルベニア大学のサーバーから盗み出したデータをリークすると脅しています。



Hackers threaten to leak data after breaching University of Pennsylvania to send mass emails | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/10/31/hackers-threaten-to-leak-data-after-breaching-university-of-pennsylvania-to-send-mass-emails/





ペンシルベニア大学の関係者が受信したメールのスクリーンショットが以下です。メールの件名は「We got hacked(Important)」(我々はハッキングされました【重要】)で、メール本文には「ペンシルベニア大学コミュニティの皆さんへ。ペンシルベニア大学は、エリート主義的で偏った組織です。私たちはセキュリティが非常に脆弱で、公平性に欠けています。私たちは寄付者や縁故採用、特定の優遇措置で入学した無能な人を好んで採用しています。連邦法(FERPAなど)を破るのも大好きで、皆さんのデータは漏洩することでしょう。どうか寄付をやめてください」と記されています。





このハッカーによるメールは、GSEなどのペンシルベニア大学関連のメールアカウントから送信されたほか、大学の上級職員用メールアドレスからも送信されたことが確認されているそうです。



ペンシルベニア大学の他の関係者も、複数の異なる公式メールアドレスから複数回このメールを受け取っています。ペンシルベニア大学の卒業生であり元職員であるというTechCrunchでシニアライターを務めるアマンダ・シルバーリング氏は、ペンシルベニア大学の公式メールアドレスから個人メールアドレス宛にハッカーが送信したと思われるメールを3回受信したと報告しました。



ペンシルベニア大学の広報担当者であるロン・オジオ氏は、TechCrunchに対して同大学のインシデント対応チームがこの状況に「積極的に対処している」と語りました。オジオ氏は「ペンシルベニア大学教育大学院から発信されたように見える詐欺メールが出回っています。これは明らかに偽物であり、非常に不快で人を傷つけるメッセージであり、ペンシルベニア大学やペンシルベニア大学教育大学院の使命や行動を反映するものは一切ありません」と説明しています。





ハッカーが作成した詐欺的メールの最後には「寄付をやめてください」と記されています。そのため、今回のハッキングは卒業生による大学への寄付を抑制することを目的としたもののように見受けられると、TechCrunchは指摘しました。



また、今回のハッキングは連邦政府からの資金提供と引き換えに、トランプ政権の意向に従うことを求める「高等教育における学術的卓越性のための協定」と呼ばれる枠組みをペンシルベニア大学が公に拒否した直後に発生したものであると、TechCrunchは指摘しています。なお、ペンシルベニア大学以外にも6つの大学が「高等教育における学術的卓越性のための協定」への参加を拒否しました。



Jameson releases Penn’s letter declining White House compact in ‘spirit of transparency’ - The Daily Pennsylvanian

https://www.thedp.com/article/2025/10/penn-transparency-compact-letter-jameson-white-house





なお、ペンシルベニア大学のJ・ラリー・ジェイムソン学長は、ペンシルベニア大学の公式広報サイト上で「高等教育における学術的卓越性のための協定」への参加を公に拒否するにあたって、「保守的な思想の伝達のみを優先し、保護を義務付けている」「一方的な条件は、大学が民主主義と社会に貢献する上で中心となる視点の多様性や表現の自由と矛盾する」などと指摘しています。



An Update on Penn’s Response to the Compact for Academic Excellence | Penn Today

https://penntoday.upenn.edu/announcements/update-penns-response-compact-academic-excellence

