2025年10月30日 10時57分 AI

OpenAIがオープンソース推論モデル「gpt-oss-safeguard」をリリース、開発者が自分で検閲ルールを設定可能でルールに従う能力はGPT-5を上回る



OpenAIがオープンソースの推論モデル「gpt-oss-safeguard」を2025年10月29日にリリースしました。gpt-oss-safeguardは推論時にコンテンツポリシーを追加できるモデルで、各開発者は「不正行為の議論を禁止する」「偽レビューの生成を禁止する」といったルールを自分で設定することができます。



Introducing gpt-oss-safeguard | OpenAI

https://openai.com/index/introducing-gpt-oss-safeguard/



Technical report | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-oss-safeguard-technical-report/



gpt-oss-safeguardはgpt-ossをベースに開発されたモデルで、各開発者が独自のポリシーを設定できるように設計されています。AIのコンテンツポリシーを設定するには「禁止ワードや禁止トピックを検出できる分類器」を用意するのが一般的ですが、gpt-oss-safeguardでは分類器を用意せずとも自然言語でポリシーを指示できます。





OpenAIはパラメーター数1200億の「gpt-oss-safeguard-120b」とパラメーター数200億の「gpt-oss-safeguard-20b」をApache 2.0 licenseの下で公開しています。また、社内ではgpt-oss-safeguardに追加学習を施した「Safety Reasoner」を活用しているとのこと。



「gpt-oss-safeguard-120b」「gpt-oss-safeguard-20b」「Safety Reasoner」「gpt-5-thinking」「gpt-oss-120b」「gpt-oss-20b」のポリシーに従う制度を比較したグラフが以下。gpt-oss-safeguard-120bとgpt-oss-safeguard-20bはgpt-5-thinkingよりもポリシーに従う割合が高いことが分かります。





さらに、OpenAIのテスト用データセットを用いて安全ポリシーの順守度を測定した結果が以下。gpt-oss-safeguard-120bとgpt-oss-safeguard-20bはgpt-5-thinkingよりも厳格にポリシーを守ることができました。





一方で、毒性データセット「ToxicChat」を用いたテストではgpt-5-thinkingよりもポリシー順守度が低くなりました。





gpt-oss-safeguard-120bとgpt-oss-safeguard-20bのモデルデータは以下のリンク先で配布されています。



openai/gpt-oss-safeguard-120b · Hugging Face

https://huggingface.co/openai/gpt-oss-safeguard-120b





openai/gpt-oss-safeguard-20b · Hugging Face

https://huggingface.co/openai/gpt-oss-safeguard-20b

