1000万人が視聴した鍵開け動画に鍵メーカーが激怒し訴訟を起こす
自社の鍵を簡単に開ける動画を公開したYouTuberに対し、鍵メーカーが訴訟を起こしました。鍵メーカーは「信用を失墜させる」と主張しましたが、鍵メーカーの方にも相手を挑発するなどの落ち度があったのではないかと指摘されています。
10M people watched a YouTuber shim a lock; the lock company sued him. Bad idea. - Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2025/10/suing-a-popular-youtuber-who-shimmed-a-130-lock-what-could-possibly-go-wrong/
2025年3月3日、鍵メーカーのプローブン・インダストリーズが、「お前ら、俺たちのラッチピンロックは簡単に壊せるって言い続けてるだろ」と題するショート動画を公開。野球帽をかぶった男性が「多くのアンチを黙らせてやる」と宣言し、130ドル(約2万円)の鍵をハンマーやボルトカッターで殴打するというプロモーションを実施しました。
この動画に対し、あるユーザーが「トレバー・マクナリーの挑戦を受けてみよう」とコメントしました。トレバー・マクナリー氏は元海兵隊のYouTuberで、これまでに多数の鍵を開ける動画を公開し、300万人以上のチャンネル登録者を獲得しています。
このコメントにプローブン・インダストリーズは「マクナリーは安物ロックしか好まない。簡単で速く壊せるからな」と挑発し、自社の鍵はもっと頑丈な素材で作られているとアピールします。結果的にこれらのコメントはマクナリー氏の目にとまり、マクナリー氏は以下の動画を公開しました。
・関連記事
「鍵穴に鍵を挿した時の音」から合鍵を作られる危険があると研究者が警告 - GIGAZINE
スマートロックは電動ドリルでこじ開けることができるのか - GIGAZINE
スマートキー装備の自動車は2000円強で揃うハードウェアで盗み出せることをハッカーが証明 - GIGAZINE
「Flipper Zeroで簡単に車を盗めるという報道は間違い」と開発チームが説明ブログを公開 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, 動画, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Locksmith maker angered by lock-picking ….