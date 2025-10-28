1000万人が視聴した鍵開け動画に鍵メーカーが激怒し訴訟を起こす



自社の鍵を簡単に開ける動画を公開したYouTuberに対し、鍵メーカーが訴訟を起こしました。鍵メーカーは「信用を失墜させる」と主張しましたが、鍵メーカーの方にも相手を挑発するなどの落ち度があったのではないかと指摘されています。



10M people watched a YouTuber shim a lock; the lock company sued him. Bad idea. - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2025/10/suing-a-popular-youtuber-who-shimmed-a-130-lock-what-could-possibly-go-wrong/



2025年3月3日、鍵メーカーのプローブン・インダストリーズが、「お前ら、俺たちのラッチピンロックは簡単に壊せるって言い続けてるだろ」と題するショート動画を公開。野球帽をかぶった男性が「多くのアンチを黙らせてやる」と宣言し、130ドル(約2万円)の鍵をハンマーやボルトカッターで殴打するというプロモーションを実施しました。





この動画に対し、あるユーザーが「トレバー・マクナリーの挑戦を受けてみよう」とコメントしました。トレバー・マクナリー氏は元海兵隊のYouTuberで、これまでに多数の鍵を開ける動画を公開し、300万人以上のチャンネル登録者を獲得しています。



このコメントにプローブン・インダストリーズは「マクナリーは安物ロックしか好まない。簡単で速く壊せるからな」と挑発し、自社の鍵はもっと頑丈な素材で作られているとアピールします。結果的にこれらのコメントはマクナリー氏の目にとまり、マクナリー氏は以下の動画を公開しました。







上記の動画は、「マクナリー氏が足をぶらぶらさせつつジュースを飲み、プローブン・インダストリーズのプロモーション動画を見る。その後プローブン・インダストリーズの鍵に近づき、ただのアルミ缶から切り出した金属片だけで鍵を開ける」といった内容です。この動画でマクナリー氏は一言も発していませんが、SNS上で話題になり1000万回以上再生されました。





商業的にマイナスの影響を懸念したプローブン・インダストリーズのオーナー、ロン・リー氏は事態の沈静化を図り、「マクナリー氏には個人的な報復が待っている」などと相手を脅迫するようなメッセージを発したほか、「金属片を作るために周到に準備していた」などと指摘し、長期間の準備作業と精密な測定なしでは鍵を開けられることはないと主張しました。



プローブン・インダストリーズはまた、マクナリー氏の動画に対して複数回にわたりDMCA削除通知を提出し、マクナリー氏がプロモーション動画を無断使用したことは著作権侵害だとも主張しました。



しかしマクナリー氏は圧力に屈せず、プローブン・インダストリーズの鍵を開ける様子を収めた動画をさらに複数アップロードします。中には「事前準備が必要」とするプローブン・インダストリーズの主張を真っ向から否定するように、アルミ缶をフリーハンドで切り出して鍵を開ける動画も含まれていました。





プローブン・インダストリーズは一連の出来事を重く見て、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所にマクナリー氏を相手取って訴訟を起こし、著作権侵害、暗示による名誉毀損(きそん)、虚偽広告、フロリダ州不正・不公正取引行為法違反、営業妨害、不当利得、民事共謀、営業妨害といった複数の罪で告訴しました。発端となったのは、マクナリー氏が一言も発さなかった鍵開け動画でした。



プローブン・インダストリーズは「足をぶらぶらさせながらジュースをすすり、原告の鍵を開けることが簡単で取るに足らないことだと思わせた」などと指摘し、マクナリー氏の動画には原告を辱める意図があったと主張。



さらに、マクナリー氏の支持者たちから嫌がらせが殺到したため業務が成り立たず、またオーナーであるリー氏やその家族への個人攻撃も始まったと怒りをあらわにしました。





この件を担当したメアリー・スクリブン判事は、「営業妨害」および「暗示による名誉毀損」について「製品を批判することで顧客が購入を控える可能性があったとしても、それは営業妨害には当たらない」などと指摘し、否定的な見解を示します。



加えて「著作権侵害」という主張に対しても、「マクナリー氏の動画は変容的で批評的であり、フェアユースに該当すると考えられる」と指摘し、プローブン・インダストリーズの意見を認めませんでした。



最終的にスクリブン判事は「もし本当に全員が望むのであれば訴訟を最後まで審理しますが、それほどの手続きを必要としない形で和解されることを願います」と発言し、穏便な形で解決することを提案。必要であれば期日までに訴状を修正するよう命じました。その期日、プローブン・インダストリーズはマクナリー氏に対する訴訟を取り下げました。



この件を報じたArs Technicaは、「結局のところ、プローブン・インダストリーズの訴訟は同社に多大な時間と資金を費やさせただけでなく、悪い評判を生むだけでほとんど成果を上げられませんでした」と記しています。

