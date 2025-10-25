2025年10月25日 15時45分 映画

スタジオジブリに憧れた監督が制作したパキスタン初の長編手描きアニメ映画『The Glassworker』日本語吹替版制作＆全国公開に向けてクラウドファンディング実施



史上最年少のTEDフェローでプロギタリストとしても活躍するウスマン・リアス監督が手がける、パキスタン初の長編手描きアニメ映画『The Glassworker』の日本語吹替版制作と、日本全国での公開を目指したクラウドファンディングが行われています。



パキスタン初手描き長編アニメ『The Glassworker』（英題）日本語吹替版制作と全国公開を目指すプロジェクト！ - クラウドファンディングのMotionGallery

本作は、戦争の惨さと芸術の美しさの対比をテーマに、戦火に揺れる少年少女の恋のゆくえや親子の葛藤を繊細に描いた作品。2024年のアヌシー国際アニメーション映画祭でワールドプレミア上映を果たし、第97回アカデミー賞パキスタン代表作品にも選出されました。



監督のウスマン・リアス氏は、TEDフェローやプロギタリストとしても活躍していましたが、スタジオジブリ作品に憧れて「自分でもアニメーション作品を作ってみたい」と一念発起し、本作の企画に着手しました。





パキスタンでは「芸術で生計を立てる」という考え方自体が珍しいということもあり、2016年にクラウドファンディングで1万6000ドル(約240万円)以上を調達。集めたスタッフに「手描きアニメーション」の技術を1から教え、国内での作成完成を目指し、10年かけてついに作品を完成させました。



本作は「ひろしま国際平和文化祭」内のひろしまアニメーションシーズン2024で、『ガラス職人』の邦題で上映されたことがあります。



ウスマン監督が日本のアニメーション作品が自分にとって特別な存在であり、作品を作る上で大きなインスピレーションのもとになったことや、作品を日本に届けられることは夢が叶うような気持ちであると語るメッセージ動画も公開されています。



今回のクラウドファンディングは、国内配給を手がけるEllis Filmsが行うもので、集まったお金は日本語吹替版の制作費、宣伝費などに充てられるとのこと。おおまかな費用内訳としては、吹替版の制作費用がおよそ500万円、その他がおよそ160万円となっています。



クラウドファンディングには支援額に応じて、8つのコースが用意されています。リターン内容は以下の通り。



リターン内容 3000円 お礼のメッセージ、クラウドファンディング参加者限定LINEオープンチャット招待、制作日誌の配信 5000円 3000円のリターン内容＋公開前オンライン試写会招待 1万円 5000円のリターン内容＋公式サイトに名前を掲載 1万5000円 1万円のリターン内容＋作品本編エンドクレジット(通常枠)に名前を掲載 2万5000円 1万5000円のリターン内容＋クラウドファンディング限定グッズ(1点)、前売券(2枚）、DVD 5万円 2万5000円のリターン内容でクレジットが特別枠＋映画グッズ(全種・1セット) 10万円 5万円のリターン内容＋主演キャスト登壇の完成披露試写会招待(本人＋同伴者の2名) 100万円 10万円のリターン内容＋吹替出演、今後Elles Filmsが配給する映画作品の前売券(10作品×2枚)



Ellis Filmsは2023年に日本でも吹替版が公開されたウクライナ発のアニメ映画『ストールンプリンセス：キーウの王女とルスラン』の配給も手がけています。



この作品では主人公のルスラン役をINIの髙塚大夢さんが担当したことも話題となりました。



