2025年10月25日 20時19分 ゲーム

ついにXboxの名作FPSゲーム「Halo」がPlayStationに登場、初代HaloをUE5でリメイクした「Halo: Campaign Evolved」のPS5版が2026年に発売決定



HaloシリーズはXboxを代表する名作FPSゲームです。新たに、初代HaloのキャンペーンモードをUnreal Engine 5でリメイクした「Halo: Campaign Evolved」が2026年に発売予定であることが発表されました。Halo: Campaign EvolvedはXbox Series X|SやPCだけでなくPlayStation 5向けにもリリースされます。



Halo: Campaign Evolved launches on PS5 in 2026 – PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2025/10/24/halo-campaign-evolved-launches-on-ps5-in-2026/



Halo: Campaign Evolved - Answering the Big Questions About This Ambitious Remake - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2025/10/24/halo-campaign-evolved-answering-the-big-questions/



Halo: Campaign EvolvedはHaloシリーズの初代作品である「Halo: Combat Evolved」のキャンペーンモードをリメイクした作品です。ゲームエンジンにはUnreal Engine 5を採用しており、「驚異的な4Kビジュアル」「最新のアニメーション」「音楽のリマスター」「ボイスの再録」によって2001年に登場したHalo: Combat Evolvedを現代的なゲームへとリメイクしています。





対応プラットフォームは「Xbox Series X|S」「PlayStation 5」「Xbox on PC」「Steam」で、2026年中に同時発売予定です。画面を分割して2人で同じテレビを見ながら協力プレイすることも可能。さらに、最大4人のプレイヤーによるオンライン協力プレイにも対応しています。



以下はオリジナル版のHalo: Combat Evolvedのスクリーンショットです。





そしてHalo: Campaign Evolvedのスクリーンショットが以下。マップ構成や敵の配置はオリジナル版を踏襲しつつ、モデルやテクスチャーのクオリティが大きく向上しています。また、使用可能な武器や乗り物が増えたほか、Halo: Combat Evolvedより前の時系列を描く新しい3つのミッションが追加されています。





Halo: Campaign EvolvedのトレーラーはPlayStationの公式YouTubeチャンネルでも公開されています。



Halo: Campaign Evolved - "The Silent Cartographer" Trailer | PS5 Games - YouTube





また、Haloシリーズの公式YouTubeチャンネルでは13分間に及ぶ実際のプレイ映像が公開されています。



Halo: Campaign Evolved | The Silent Cartographer – 13分間のゲームプレイデモ - YouTube


