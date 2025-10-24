2025年10月24日 12時50分 メモ

SpaceXがミャンマーでオンライン詐欺に使われた可能性がある2500台超のStarlink端末を無効化したと発表



イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXは、衛星インターネットサービスのStarlinkを世界各地で展開しています。SpaceXの事業運営担当ヴァイスプレジデントのローレン・ドレイヤー氏が、ミャンマーで詐欺に使われたと疑われるStarlink端末2500台超を無効化したと発表しました。





SpaceX complies with local laws in all 150+ markets where @Starlink is licensed to operate. SpaceX continually works to identify violations of our Acceptable Use Policy and applicable law because - as with nearly all consumer electronics and services - the same technology that… — Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) October 22, 2025



ドレイヤー氏は日本時間2025年10月22日の投稿で、「SpaceXはStarlinkの運用ライセンスを取得している150以上の市場すべてにおいて、現地の法律を順守しています。SpaceXは当社の利用規約および適用法への違反を継続的に特定しています」「万が一、違反を特定した場合は適切な措置を講じます。これには、世界中の法執行機関との協力も含まれます。たとえばミャンマーでは、SpaceXは『詐欺センター』と疑われる地域周辺で2500台以上のStarlinkキットを積極的に特定し、無効化しました」と述べました。



ドレイヤー氏はStarlinkキットを無効化する方法については説明していませんが、Starlinkは端末のID番号に基づいて個々の端末を無効化したり、ジオフェンシングを用いて特定エリアの信号受信をブロックしたりできることがわかっています。なお、Starlinkはミャンマーでの運営ライセンスを取得していません。





今回のドレイヤー氏の投稿は、ミャンマーの軍事政権が国内で最も悪名高いインターネット詐欺拠点「KKパーク」を急襲し、詐欺行為をさせられていた約2200人の労働者を拘束したほか、約30台のStarlink関連機器が押収されたという報道を受けたものです。



海外メディアのAP通信は、「軍政報道官のゾー・ミン・トゥン少将は月曜日夜の声明で、軍政に反対する武装民族組織であるカレン民族同盟の幹部が、KKパークの詐欺プロジェクトに関与していたと非難しました」と報じています。これに対しカレン民族同盟は、詐欺への関与を否定しています。



ミャンマーは以前から国際的なインターネット詐欺拠点として知られています。フランス通信社は10月、衛星画像やドローン映像からタイとミャンマーの国境付近に、Starlinkを使用している詐欺拠点が建設されていると報じました。



フランス通信社の別の記事では、ミャンマーの国境付近にある詐欺センターは中国の犯罪組織によって運営されており、安全保障と引き換えに、ミャンマーの軍事政権から支援を受ける民兵によって監督されていると報じられています。



これらの詐欺組織は一般的に、ロマンチックな誘いや偽の投資勧誘といったやり口でオンライン上の被害者から信頼を勝ち取り、合法的な仕事と偽って労働者を募集します。その後、被害者を詐欺センターに監禁して、脅迫や暴力で従えて電話詐欺やインターネット詐欺を強要するとのことです。





2024年10月に国連薬物犯罪事務所が発表した(PDFファイル)レポートには、Starlinkが詐欺行為に利用されている実態が報告されています。レポートには、「Starlinkの使用は厳しく監視され、場合によってはジオフェンシングで制限されているにもかかわらず、犯罪組織グループはこのポータブル技術によって可能になった遠隔地の高速インターネット接続にアクセスするため、既存のセキュリティプロトコルを回避する方法を見つけたようです」と記されています。



2025年7月には民主党のマギー・ハッサン上院議員が、東南アジアの国際犯罪組織によるStarlinkの利用を阻止することを求め、マスク氏に書簡を送付しました。



