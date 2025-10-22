2025年10月22日 10時36分 スマホ

iPhone 17 Proの新色コズミックオレンジがローズゴールドのような色に変色してしまう



2025年9月に登場した「iPhone 17 Pro」では、新色の「コズミックオレンジ」が追加されました。このコズミックオレンジのiPhone 17 Proが、ローズゴールドのような色味に変色してしまったとiPhoneユーザーが投稿しています。



PSA: Here’s why a cosmic orange iPhone 17 Pro can turn rose gold - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/10/21/viral-rose-gold-iphone-17-pro-discoloration/



2025年10月15日、ソーシャル掲示板のReddit上に「コズミックオレンジのiPhone 17 Pro Maxがローズゴールドに変わった件について」という投稿が寄せられました。





通常のコズミックオレンジのiPhone 17 Proはこんな感じの色味です。





これに対して、Redditに投稿された変色してしまった元コズミックオレンジのiPhone 17 Pro Maxが以下。筐体部分はローズゴールドですが、ガラスパネルであるCeramic Shield部分のみオレンジ色のままです。





側面もきれいに変色してしまっています。





電波の受信感度を上げるために筐体に入っているアンテナラインもオレンジ色のままであるため、オレンジとピンクが入り混じったちぐはぐな印象です。





TikTokでもコズミックオレンジのiPhone 17 Proが変色してしまったという事例が投稿されています。ただし、こちらは変色具合がかなりまばらです。





Apple関連の情報を取り扱う9to5Macによると、ソーシャルメディア上ではこのような「変色してしまったコズミックオレンジのiPhone 17 Pro」の写真や動画が複数投稿されているそうですが、まだ広くは共有されていないそうです。





9to5Macは「TikTokやRedditの投稿から推測すると、この変色は過酸化物系の洗浄溶剤との反応によるものと思われます。iPhone 17 Proの筐体は陽極酸化アルミニウム製で、耐腐食性と色の均一性を保つために人工酸化物でコーティングされています。過酸化水素は強力な酸化剤で、繰り返しまたは長時間さらされると、この酸化コーティングを劣化させる可能性があります。コーティングが劣化すると下地の金属が化学反応を起こし、表面のエッチングや退色、局所的な変色が生じる可能性があります。変色しているのが背面ガラスパネルではなく、アルミニウムフレームとカメラ周辺に集中している理由がこれです」と指摘しました。



そのため、iPhone 17 Proの変色を避けたい場合は漂白剤や過酸化水素を含むクリーナーの使用を避けるべきと9to5Macはアドバイスしています。



なお、Appleは公式サポートページの「iPhoneのお手入れをする」や「Apple製品のお手入れ方法」で、「漂白剤(ブリーチ)や過酸化水素を含む製品は使わないでください。開口部に湿気や水分が入り込まないようにご注意ください。また、洗剤類の中にiPhoneを浸さないでください。」と注意喚起しています。



iPhone のお手入れをする - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/108765



Apple製品のお手入れ方法 - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/103258

