2025年10月22日 15時20分 試食

甘々ホットな味わいで寒い日に飲みたくなる「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー／ヘーゼルナッツホワイトモカ」試飲レビュー



2025年10月21日(火)、スターバックスから「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」および「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」がセブン-イレブン限定で登場しました。両方ともホット専用で、「寒い冬にホッとする温もりや安らぎを感じられる」飲料になっているとのことで、実際に飲んでどんな味なのか確かめてみました。



シリーズ初の2種類のフレーバーをホット専用で展開「スターバックス® WINTER COLLECTION™ ピーチティー with ハニージンジャー」「同 ヘーゼルナッツホワイトモカ」全国のセブン‐イレブン限定で10月21日（火）より新発売 ― 冬のカフェで過ごすようなあたたかさと気持ちの高まりを気軽に味わえるスターバックスならではの季節感を楽しむ冬季限定ホットドリンク ― | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5640.php



まず、これが「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」です。





原材料は桃果汁や紅茶、はちみつなど。





カロリーは100ml当たり38kcal。1本280ml当たりだと106.4kcalです。





最初は甘い桃の味を感じ、直後にジンジャーの味が舌全体に染み渡り、飲み込んだ後に紅茶とジンジャーがふわっと香る味わい。ジンジャーの刺激はあまりなく、ジュースのように飲める飲料です。





続いて「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」を飲んでみます。





原材料は牛乳や脱脂粉乳、コーヒーなど。





カロリーは100ml当たり43kcalで、1本280ml当たりだと120.4kcalです。





実際に飲んでみました。苦味がなくまろやかな甘さのコーヒーで、ヘーゼルナッツの香りが特徴的。寒い日にじっくり味わって飲みたくなります。





「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」の価格は税別220円、「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」の価格は税別240円で、10月21日から全国のセブン-イレブンで販売されています。

