小児性愛者と自認する編集者を締め出す方針に抗議してWikipediaのカンファレンスで男が自殺未遂、男の武器をWikipediaの寄稿者2人が奪って防ぐことに成功



マンハッタンで開かれたWikipediaのカンファレンスで、銃を持った男がステージに乱入し、自殺を図りました。この男は自らを小児性愛者と称しており、Wikipediaが制定した小児性愛者排除の規定に抗議したとのことです。



報道によると、現地時間の朝9時に始まったカンファレンス「WikiConference North America 2025」の開会式中、27歳のコナー・ウェストン容疑者がステージに乱入して自分の頭に銃を突きつけ、「私は非接触型小児性愛者だ。自殺したい」と叫んだそうです。



男は首から「接触禁止、非犯罪性小児性愛者」と書かれた旗を身につけており、旗の色はMAPs(未成年者性的指向を持つ人々)が使用する色に似ていたとのことです。接触禁止、非犯罪性小児性愛者とは、「子どもに性的関心を抱いているものの、子どもと性的接触を持ったことも、違法な児童性的搾取資料にアクセスしたこともない人々」を指します。





ウェストン容疑者は、小児性愛者を排除するWikipediaの規定に抗議したとされています。Wikipediaは児童保護に関する規定として、不適切な大人と子どもの関係を容認せず、「自らを小児性愛者と自認する編集者はブロックされ無期限に追放される」と明言しています。



ウェストン容疑者はカンファレンスの参加者として名を連ねていました。主催側はウェストン容疑者がWikipediaと何らかの関係があるのかについて情報を共有しませんでした。





報道によると、ウェストン容疑者はかつて、「成人と未成年者の関係は有害だと知っているため、根本的に反対だ。抑えなければならない『衝動』など私にはない。ほとんどの異性愛の男性が出会う女性全員をレイプしたい衝動に駆られないのと同じだ。小児性愛は選択ではない。ただ、未成年者を傷つけないようにすることは選択できるが、彼らに惹(ひ)かれる感情を止めることは選択できない」という自分の考えをSNSに投稿していたとのこと。



なお、自殺を図ったウェストン容疑者ですが、ステージに駆け上がったWikipedia寄稿者のリチャード・クニペル氏およびアンドリュー・リー氏に取り押さえられ、命に別条はありませんでした。発砲はなく、負傷者もいなかったとのことです。





事件当日、残りのプログラムは全て中止されましたが、翌日以降は警備を強化して再開されています。

