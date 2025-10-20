ルーブル美術館で白昼堂々盗難発生、ナポレオンの宝石や王冠がたった数分で盗まれる
by Wouter Engler
2025年10月19日(日)、フランスのパリにあるルーブル美術館が強盗の標的となり、複数の貴重な宝飾品が盗まれました。事件は開館から約30分後の午前9時半ごろ、館内にすでに来館者がいる中で発生しました。この事件を受けて美術館は「例外的な理由」により同日、終日閉館となりました。
Le musée du Louvre cible d’un braquage ce dimanche, des bijoux dérobés - Le Parisien
https://www.leparisien.fr/paris-75/le-musee-du-louvre-cible-dun-braquage-ce-dimanche-le-site-ferme-au-public-19-10-2025-DQII6PEIVVEDBM5KQMHDSCF6IM.php
Thieves use basket lift in daring Louvre robbery, steal priceless jewels | AP News
https://apnews.com/article/france-louvre-museum-robbery-a3687f330a43e0aaff68c732c4b2585b
犯人グループは目出し帽を着用した4人組で、犯行は周到に計画されたものとみられています。フランスのローラン・ヌニェス内務大臣によると、犯人グループが下見をしていたとのこと。フランスのメディアであるル・パリジャンによると、4人のうち2人は建設作業員を装い、黄色い安全ベストを着ていたそうです。
