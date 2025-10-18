2025年10月18日 22時15分 取材

「デスクトップ用GPU搭載なのに片手で持てるZOTACのPC」がワコムの液タブと一緒に展示されていた【マチ★アソビ Vol.29】



マチ★アソビではアニメ制作に関する話を聞けたり、アニメ制作を体験したりできるブースが徳島駅周辺に数多く配置されます。マチ★アソビ Vol.29ではワコムとZOTACがコラボして「高性能ミニPCと液晶ペンタブレットを組み合わせて省スペースなデジタル作画環境を実現する」というデモが実施されました。



ワコム・ZOTAC共同ブース デジタル作画体験コーナー

https://www.machiasobi.com/booth/439/



東新町商店街でワコムとZOTACの共同ブースを発見。ワコムの液晶ペンタブレットとZOTACのミニPCを組み合わせたお絵描き環境がズラリと並んでいます。





液晶ペンタブレットの奥側に見えているのがZOTACのミニPCです。





これは「ZBOX edge MA762」というモデルで、Ryzen APUを搭載しています。





手で持ってみるとこんな感じ。どこにでも置ける小型ボディが魅力的。天面と側面に通気孔が設けられていて、排熱も問題なさそうです。





かなり薄いです。前面にはUSB 3.2規格のUSB Type-Aポートが1つとUSB4規格のUSB Type-Cポートが1つあります。





背面には有線LANポートが2つ、DisplayPortが1つ、HDMIポートが1つ、USB 3.2規格のUSB Type-Aが2つ並んでいます。





大型の液晶ペンタブレット。試用していた人は「徳島の家電量販店には液晶ペンタブレットが置いてないので、今日は実際に触れてうれしい」と言っていました。





この大型液晶ペンタブレットはZOTACのMAGNUS ENシリーズで動作しています。MAGNUS ENシリーズの特徴は「小型ながら、デスクトップ用のGPUを搭載している」という点です。GPU搭載小型PCには性能を抑えたノートPC向けGPUが搭載されていることも多いのですが、MAGNUS ENシリーズはデスクトップPC向けのNVIDIAのGeForce RTX 50シリーズやGeForce RTX 40シリーズを搭載しています。





MAGNUS ENシリーズの「MAGNUS EN275060TC」を持たせてもらいました。デスクトップPC向けGPUを詰め込みつつ、片手で持てるサイズに収まっています。





前面にはUSB 3.2規格のUSB Type-Aポートと、Thunderbolt 4規格のUSB Type-Cポート2個を搭載。





背面にはDisplayPort3個、HDMIポート1個、USB 3.2規格のUSB Type-Aポート4個、有線LANポート2個が並んでいます。





ZOTACの担当者にZBOX edge MA762(左)とMAGNUS EN275060TC(右)を持ってもらいました。担当者いわく「アニメーターの机は資料が所狭しと並んでいて、PCに割けるスペースが少ない。ZOTACのミニPCとワコムの液晶ペンタブレットを組み合わせれば、狭いスペースでも作画環境を構築できる」とのことです。

