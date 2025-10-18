静岡県限定のラブライブ！サンシャイン！！コラボパン「じゃりじゃりみかんのっぽ」が徳島にやってきたので食べてみた【マチ★アソビ Vol.29】
ラブライブ！サンシャイン！！は静岡県の沼津を舞台にした作品で、静岡や沼津周辺ではラブライブ！サンシャイン！！とコラボしたグッズやイベントなどが幅広く展開されています。「じゃりじゃりみかんのっぽ」は静岡県民に愛されているご当地パン「のっぽパン」とのコラボパンで、2025年4月1日から静岡県内限定で販売されています。そんなじゃりじゃりみかんのっぽがマチ★アソビ Vol.29に合わせて徳島県発販売となったので、実際に買って食べてみました。
徳島県初販売の味！ラブライブ！サンシャイン！！コラボパンを販売
https://www.machiasobi.com/booth/408/
ラブライブ！サンシャイン！！コラボ新作「じゃりじゃりみかんのっぽ」発売！ | 株式会社バンデロール
https://www.banderole.co.jp/news/8139/
じゃりじゃりみかんのっぽは東新町商店街にあるBS日テレのブースで売られていました。
のっぽパンは長さ34cmの長いパンにクリームをサンドしたパンとのこと。のっぽパンを製造するバンデロールの本社は沼津市にあります。
じゃりじゃりみかんのっぽ3本とアクリルカード、ステッカーのセットを税込1500円で入手できます。
何セットで何円か一発で分かる早見表が置かれていました。今回は1セット買いました。
別の場所に移動してきました。じゃりじゃりみかんのっぽのパッケージはオレンジ色で、Aqoursのメンバーとのっぽパンの名物キャラクターであるキリンが描かれています。
セットのアクリルカード。
ステッカーはこんな感じ。
BS日テレのステッカーとウェットティッシュもついてきました。
じゃりじゃりみかんのっぽの長さが分かりやすいように交通系ICカードと並べるとこんな感じ。
裏面にはのっぽパンとラブライブ！サンシャイン！！の説明が記されています。
原材料は小麦粉、シュガー塩みかんクリーム、マーガリンなど。
1本あたり403kcalです。
袋だけ長いわけではなく、中身のパンもしっかり長いです。
内側にはクリームが挟まれていました。
手に持つとグニョンと折れ曲がるほどの柔らかさ。クリームはジャリジャリしていて、爽やかなみかん味に仕上がっています。クリームのおかげでモサモサ感が皆無で、飲み物なしでもペロリと食べ切れました。
なお、じゃりじゃりみかんのっぽはバンデロールの公式オンラインショップでも入手可能です。
ラブライブ!サンシャイン!!コラボのっぽ（じゃりじゃりみかんのっぽ10本）セット | Banderole NETSHOP
https://banderole.shopselect.net/items/102648503
・関連記事
「マチ★アソビ Vol.29」全記事一覧まとめ - GIGAZINE
「釘バットずんだもん」「二刀流の邪神ちゃんインパクト」「行政に媚びるほっぺちゃん」など大白熱の「スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ」熱戦レポート - GIGAZINE
「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE
「マチ★アソビ Vol.29」開会、徳島県・村上副知事はボランティアスタッフとして午前6時から参加 - GIGAZINE
マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article The Shizuoka Prefecture-exclusive Love L….