2025年10月18日 19時13分 試食

静岡県限定のラブライブ！サンシャイン！！コラボパン「じゃりじゃりみかんのっぽ」が徳島にやってきたので食べてみた【マチ★アソビ Vol.29】



ラブライブ！サンシャイン！！は静岡県の沼津を舞台にした作品で、静岡や沼津周辺ではラブライブ！サンシャイン！！とコラボしたグッズやイベントなどが幅広く展開されています。「じゃりじゃりみかんのっぽ」は静岡県民に愛されているご当地パン「のっぽパン」とのコラボパンで、2025年4月1日から静岡県内限定で販売されています。そんなじゃりじゃりみかんのっぽがマチ★アソビ Vol.29に合わせて徳島県発販売となったので、実際に買って食べてみました。



徳島県初販売の味！ラブライブ！サンシャイン！！コラボパンを販売

https://www.machiasobi.com/booth/408/



ラブライブ！サンシャイン！！コラボ新作「じゃりじゃりみかんのっぽ」発売！ | 株式会社バンデロール

https://www.banderole.co.jp/news/8139/



じゃりじゃりみかんのっぽは東新町商店街にあるBS日テレのブースで売られていました。





のっぽパンは長さ34cmの長いパンにクリームをサンドしたパンとのこと。のっぽパンを製造するバンデロールの本社は沼津市にあります。





じゃりじゃりみかんのっぽ3本とアクリルカード、ステッカーのセットを税込1500円で入手できます。





何セットで何円か一発で分かる早見表が置かれていました。今回は1セット買いました。





別の場所に移動してきました。じゃりじゃりみかんのっぽのパッケージはオレンジ色で、Aqoursのメンバーとのっぽパンの名物キャラクターであるキリンが描かれています。





セットのアクリルカード。





ステッカーはこんな感じ。





BS日テレのステッカーとウェットティッシュもついてきました。





じゃりじゃりみかんのっぽの長さが分かりやすいように交通系ICカードと並べるとこんな感じ。





裏面にはのっぽパンとラブライブ！サンシャイン！！の説明が記されています。





原材料は小麦粉、シュガー塩みかんクリーム、マーガリンなど。





1本あたり403kcalです。





袋だけ長いわけではなく、中身のパンもしっかり長いです。





内側にはクリームが挟まれていました。





手に持つとグニョンと折れ曲がるほどの柔らかさ。クリームはジャリジャリしていて、爽やかなみかん味に仕上がっています。クリームのおかげでモサモサ感が皆無で、飲み物なしでもペロリと食べ切れました。





なお、じゃりじゃりみかんのっぽはバンデロールの公式オンラインショップでも入手可能です。



ラブライブ!サンシャイン!!コラボのっぽ（じゃりじゃりみかんのっぽ10本）セット | Banderole NETSHOP

https://banderole.shopselect.net/items/102648503

