社会的つながりを保つことが生物学的な老化を遅らせるカギかもしれない
人間は誰しも老化してしまうものですが、老化のプロセスを遅らせることができれば加齢に伴う疾患を抱える期間が短くなったり、より長生きできたりする可能性があります。新たな研究では、「強い社会的なつながり」を持っている人は生物学的老化が遅いことが明らかとなりました。
Cumulative social advantage is associated with slower epigenetic aging and lower systemic inflammation - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354625001541
Can friendship keep you young? Scientists say your social life might slow ageing
https://theconversation.com/can-friendship-keep-you-young-scientists-say-your-social-life-might-slow-ageing-266313
強い社会的つながりを持つ人は長生きし、健康状態も良好であるということは、以前から知られてきました。しかし、社会的つながりが生物学的なレベルで身体へどのような影響を及ぼすのかは、あまりよくわかっていませんでした。
そこで、アメリカのコーネル大学やニューヨーク州立大学ストーニーブルック校、ハーバード公衆衛生大学院などの研究チームは、2000人以上の成人を対象にして社会的つながりの強さや一貫性と、老化との関連性を調査しました。
研究チームは家族関係に加えて地域社会および宗教団体への関与、コミュニティにおける精神的サポートや活動度などに着目し、「cumulative social advantage(CSA、累積社会的優位性)」という指標を考案しました。
CSAは本質的に、人がどれだけ社会的につながり、支えられているのかを示すものです。これを研究対象とすることで、「結婚」や「友情」といった単一の要因に着目した従来の研究よりも、広範な社会的つながりと老化の関係性を捉えることが可能となります。
研究チームは被験者のCSAを算出した後、「DNAの変化に基づく生物学的年齢」「全身の炎症レベル」「コルチゾールやアドレナリンといったストレス関連ホルモンの働き」といった、さまざまな老化指標とCSAを比較しました。
・関連記事
「不幸や孤独」は喫煙よりも人を老けさせるとの研究結果 - GIGAZINE
健康で幸福な老化「サクセスフル・エイジング」を達成するには1日7時間以上の睡眠が重要だという研究結果 - GIGAZINE
老化を逆転させる特殊な幹細胞を中国の研究チームが開発して高齢のサルを若返らせる実験に成功 - GIGAZINE
なぜ人間は年をとると体が縮んでしまうのか？ - GIGAZINE
人間の老化は「44歳頃」と「60歳頃」の2回に分けて劇的に進むと判明 - GIGAZINE
近年の若い世代は老化しても認知症になりにくいと研究で判明 - GIGAZINE
100歳を超えて長生きする人の血液にみられる特徴とは？ - GIGAZINE
億万長者に「不死」を売りつけようとする長寿産業が抱えている問題とは？ - GIGAZINE
広範なソーシャルネットワークを持つ人ほど認知症になりにくいとの研究結果 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Staying socially connected may be key to….