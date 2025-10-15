2025年10月15日 12時10分 サイエンス

社会的つながりを保つことが生物学的な老化を遅らせるカギかもしれない



人間は誰しも老化してしまうものですが、老化のプロセスを遅らせることができれば加齢に伴う疾患を抱える期間が短くなったり、より長生きできたりする可能性があります。新たな研究では、「強い社会的なつながり」を持っている人は生物学的老化が遅いことが明らかとなりました。



Cumulative social advantage is associated with slower epigenetic aging and lower systemic inflammation - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354625001541





Can friendship keep you young? Scientists say your social life might slow ageing

https://theconversation.com/can-friendship-keep-you-young-scientists-say-your-social-life-might-slow-ageing-266313



強い社会的つながりを持つ人は長生きし、健康状態も良好であるということは、以前から知られてきました。しかし、社会的つながりが生物学的なレベルで身体へどのような影響を及ぼすのかは、あまりよくわかっていませんでした。





そこで、アメリカのコーネル大学やニューヨーク州立大学ストーニーブルック校、ハーバード公衆衛生大学院などの研究チームは、2000人以上の成人を対象にして社会的つながりの強さや一貫性と、老化との関連性を調査しました。



研究チームは家族関係に加えて地域社会および宗教団体への関与、コミュニティにおける精神的サポートや活動度などに着目し、「cumulative social advantage(CSA、累積社会的優位性)」という指標を考案しました。



CSAは本質的に、人がどれだけ社会的につながり、支えられているのかを示すものです。これを研究対象とすることで、「結婚」や「友情」といった単一の要因に着目した従来の研究よりも、広範な社会的つながりと老化の関係性を捉えることが可能となります。





研究チームは被験者のCSAを算出した後、「DNAの変化に基づく生物学的年齢」「全身の炎症レベル」「コルチゾールやアドレナリンといったストレス関連ホルモンの働き」といった、さまざまな老化指標とCSAを比較しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

