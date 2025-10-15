2025年10月15日 10時25分 ハードウェア

Appleが「何かパワフルなものがやってくる」と新製品の登場を示唆、ついにM5搭載MacBook Proが登場か



Appleのマーケティング担当ヴァイスプレジデントを務めるグレッグ・ジョズウィアック氏が、自身のX(旧Twitter)アカウントで「うーん…何かパワフルなものがやってくる」と投稿し、一緒にMacBook Proと思しきデバイスが映り込んだ映像を公開しました。



10月15日4時前に、ジョズウィアック氏は「うーん…何かパワフルなものがやってくる」とXに投稿し、一緒に動画を公開しました。



Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025



動画の中ではほんのり青っぽいMacBookのようなデバイスが映り込んでおり、Apple関連メディアの9to5Macはこれが新型MacBook Proではないかと報じています。また、MacBook ProがV字に開いているのは、ローマ数字の「5」を表しており、これはM5チップの登場を示唆しているのではないかとも記しました。なお、ジョズウィアック氏も「Mmmmm(うーん)」と「M」を5回連打しており、これもM5を示唆したものである可能性があります。





なお、2025年9月に登場したiPhone Airには本体カラ―に「スカイブルー」があります。





2025年3月に登場したMacBook Airの本体カラーにも「スカイブルー」があるため、MacBook Proにも新色として青系統のカラーが登場するのではないかと9to5Macは予想しています。





なお、Apple関連の内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Appleは2025年10月中に新製品発表会の開催を予定しており、この中でM5搭載iPad Proや新型Apple Vision Proを発表する可能性があるそうです。M5 ProとM5 Maxを搭載した新型MacBook Proの発表も予定されているものの、量産体制が整っていないため、少し遅れて2026年初頭にリリースされるだろうとガーマン記者は言及しています。



