「HuaweiのAscend AIに中国以外から調達された部品が使用されている」との報道が原因で、半導体調査会社・TechInsightsを中国政府がブラックリスト入りさせる



2025年10月9日(木)、中国商務省が国家安全保障上の懸念を理由に半導体調査会社「TechInsights」をブラックリストに載せたことを発表しました。中国商務省によるTechInsightsのブラックリスト入りは、Huaweiの最新AIチップに中国本土以外から調達された部品が含まれているとTechInsightsが報じたことを受けての措置です。



TechInsightsはカナダに拠点を構える企業で、中国製チップの詳細な分析結果を報じることで知られています。TechInsightsの最新の分析調査により、Huaweiの「Ascend 910C」などの最新AIチップには、TSMCやSamsung Electronics、SK hynixといったアジア最大手のIT企業の部品や技術を使用していることが判明しました。​これら部品は本来、アメリカ政府による対中制裁によって中国企業への供給が制限されているはずのものです。​SamsungやSK hynixは「輸出規制導入以来、Huaweiとの取引は停止しています」と公表しています。



TechInsightsのAscend 910Cに関する分析調査の結果は、SemiAnalysisの分析結果と一致しています。なお、SemiAnalysisはHuaweiがSamsung ElectronicsなどのメモリチップメーカーやTSMCの技術に依存していると指摘しました。



Huaweiは2019年からアメリカの貿易ブラックリストに掲載されており、アメリカと取引のある半導体メーカーは同社と直接取引することを禁じられています。そのため、中国政府およびHuaweiは半導体を自給自足するためにサプライチェーンの構築に向けた取り組みを強化していました。Huaweiはアメリカの半導体大手であるNVIDIA製チップの代替品を開発していますが、TechInsightsの分析調査結果は、こうした取り組みに対する批判とも取られかねません。





2025年10月9日、中国商務省は国家安全保障上の懸念を理由に、TechInsightsを「信頼できない組織」に指定しました。これにより、中国の個人や組織がTechInsightsと情報を共有することが禁じられることとなりました。中国商務省によるTechInsightsのブラックリスト入りは、TechInsightsがHuaweiの最新AIチップに関する分析結果を報じた結果であると推測されています。



なお、TechInsightsはHuawei製品にTSMC製チップの部品が含まれていることを報じ、アメリカの輸出規制の有効性に疑問を投げかけていました。

