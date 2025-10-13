2025年10月13日 22時00分 ネットサービス

Amazonのプライムデーなどの大規模セールでは製品が実際は安くなっていないことがある



Amazonは世界中でプライムデーやプライム感謝祭、ブラックフライデーなどの大規模セールを開催しています。しかし、ワシントン・ポストのテクノロジーコラムニストであるジェフリー・A・ファウラー氏がセール前とセール中の価格を追跡した結果、「割引適用後の価格が元の価格と同じ」という製品が多数存在していることや、むしろ値上がりしている製品もあることが明らかになりました。



Amazon’s Prime Day deals could actually cost you more - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2025/10/09/amazon-prime-day-prices/



アメリカでは「Prime Big Deal Days 2025」という大型セールが2025年10月7日から2日間にわたって開催されました。ファウラー氏は過去6カ月にAmazon.comで購入した食料品以外の約50の製品について、セール前とセール中の価格を比較しました。その結果、「安くなった製品」の他に「割引適用後の価格と元の価格が同じ製品」や「高くなった製品」もあることが判明。ファウラー氏が挙げた実例は以下の通りです。



・安くなった製品



製品 元の価格 セール中の価格 表示されていた割引率 Mucinex(風邪薬) 38.17ドル(約5819円) 26.49ドル(約4039円) 20％ ヘアクリップ 6.99ドル(約1066円) 5.59ドル(約852円) 20％ おもちゃのトラック 24.95ドル(約3804円) 22.46ドル(約3424円) 41％



・割引適用後の価格と元の価格が同じ製品



製品 元の価格 セール中の価格 表示されていた割引率 コロナウイルス検査キット 27.43ドル(約4182円) 27.43ドル(約4182円) 39％ シャツ 14.99ドル(約2285円) 14.99ドル(約2285円) 25％ 玄関マット 31.99ドル(約4877円) 31.99ドル(約4877円) 20％



・高くなった製品



製品 元の価格 セール中の価格 表示されていた割引率 おもちゃのトラック 14.99ドル(約2285円) 16.09ドル(約2453円) 9％ 本 33.30ドル(約5077円) 41.50ドル(約6327円) 19％ マットレス 119.95ドル(約1万8287円) 149.95(約2万2860円) 割引きなし プリンターのインク 47.99ドル(約7316円) 52.99ドル(約8079円) 割引きなし



ファウラー氏が過去6カ月に購入した約50の製品をすべてBig Deal Daysの期間中に買った場合、わずか0.6％だけ安くなるとのこと。ファウラー氏は「オンラインショッピングで節約したいなら、比較が重要です。セール情報を知らせてくれるブラウザ拡張機能は便利ですが、中には個人情報を盗もうとするものもあるので注意が必要です」「実店舗も見逃せません。私が通っている歯医者では電動歯ブラシがAmazonのセール価格より10ドル安く売られていますし、近所のおもちゃ屋ではトラックのおもちゃがAmazonの半額で売られていました」と述べています。



なお、「Keepa」というブラウザ拡張機能を使えば、以下のようにAmazon.co.jpの製品ページ内に価格推移グラフを表示して「今の価格が本当にお得なのか否か」を確かめることができます。XboxのコントローラーでKeepaの価格推移グラフを表示した結果が以下。通常時は9000円前後で安いときは7000円前後になっていることが分かります。

