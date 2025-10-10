2025年10月10日 11時03分 ソフトウェア

WIndows XPの海賊版で流通していたライセンスキーはハッキングではなく内部から流出したものだと当時の開発者が明かす



2001年に発売されたWindows XPを正規に利用するためにはライセンスキーの入力が必要でした。その中でも「FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8」という文字列は、リリース初期に海賊版を無料で利用するためのライセンスキーとして出回りました。このライセンスキーは、実はOS解析によるハッキングではなくリークによって出回ったと、タスクマネージャーなどの開発に携わったMicrosoftの元開発者であるデイブ・W・プラマー氏が語っています。





The story of FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8.



If you're not the type to pay for your software, you probably know this key. What you might not know is that I worked on the first version of Windows Product Activation, and this was our first major "hack".



And yet, it wasn't a… pic.twitter.com/bJoGGO5c9o — Dave W Plummer (@davepl1968) October 8, 2025



Legendary Microsoft developer reveals the true story behind the most famous product activation key of all time — infamous Windows XP 'FCKGW' licensing key was actually 'a disastrous leak' | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/software/windows/legendary-microsoft-developer-reveals-the-true-story-behind-the-most-famous-product-activation-key-of-all-time-infamous-windows-xp-fckgw-licensing-key-was-actually-a-disastrous-leak



Windowsの著作権保護技術である「Windows Product Activation(WPA)」の開発に携わっていたプラマー氏によると、WPAはCPUやRAMといったPCのハードウェア情報から固有のIDを生成し、ライセンスキーと共にMicrosoftのサーバーに送信して認証を受ける仕組みでした 。キーが不正なものであったり、ハードウェア構成と一致しなかったりすると、そのインストールは海賊版として扱われました。





しかし、問題となった「FCKGW」のキーは、WPAの認証ロジック内で「ホワイトリスト」に登録されていました。プラマー氏によると、本来このキーは企業などの大口顧客向けに特別提供される「ボリュームライセンスキー」だったとのこと。



ボリュームライセンスキーは正規のキーとしてシステムに登録されていたため、Windows XPのインストール時に入力すると、通常は必要なライセンス認証の手続きが省略されます。これにより、30日間の試用期間の制限や警告の透かしなども表示されず、完全に機能する状態でOSが起動しました。



by Erin Sparling



しかし、このキーと対応する企業向けの特殊なインストール用データが、Windows XPが正式に発売される5週間も前に、「devils0wn」というWarezグループによってインターネット上に流出しました。海賊版の作成者たちは、このキーとインストール用データをセットにしてインターネットに流してしまいました。



ただし、Windows XPがリリースされた2001年当時は、現在と比べるとインターネット環境がまだ発展途上でした。高速なブロードバンド回線を利用している家庭は全体の約5分の1に過ぎず、多くの人が低速な回線を使用していました。この環境で455.1MBもあるWindows XPのデータをダウンロードするには、理論上まる一日かかったとされています。そのため、仮に「FCKGW」のキーを入手したとしても、肝心のOSがインターネットから無料で簡単に入手できるわけではありませんでした。



また、2000年にリリースされたWindows Meに不具合が多く不評だったことや、Windows XPの要求するPCスペックが当時としては高かったこともあり、キーの漏洩は瞬時に世界中に広まることはなく、ごく一部のマニアユーザーたちの間のみで広く知られることになりました。



by Mario A. P.



なお、プラマー氏によれば、Microsoftは後にこのキーを無効化しており、WPAによるボリュームライセンスキーの仕組み自体も後のアップデートであるService Pack 2で廃止されたとのことです。