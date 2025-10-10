2025年10月10日 17時00分 試食

「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」で1位に輝いてリバイバルした「一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」を味わってみた



明星食品の人気カップ麺「一平ちゃん」は、「ショートケーキ味」など挑戦的なメニューも展開しています。過去に出た挑戦的なメニューから復活してほしいものを投票で決定する「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」を実施した結果、投票1位に輝いた「一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼(かばやき)のたれ味」がリバイバルして2025年10月20日に新発売します。一足早く一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味が送られてきたので、早速味わってみました。



「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味」(10月20日発売) | 明星食品

https://www.myojofoods.co.jp/news/13498



以下のような箱がGIGAZINE編集部に届きました。





箱は重箱のようになっており、一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味が2つ入っていました。





一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味のパッケージ。「クセがつよい一平ちゃん復活総選挙」で第1位を獲得したことで、9年ぶりに復活したとのこと。





原材料を見ると、ソースに「うなぎエキス」とありました。内容量は119g(めん90g)。





一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味は1食あたり526kcal。





包装をはがしたらフタを半分まで開け、ソース、ふりかけ、マヨネーズを取り出します。





お湯を内側の線まで入れます。





フタをしたら3分待ちます。





3分が経過したら、湯切り用のフタをはがしてお湯をしっかり切ります。





フタをはがし、液体ソースをかけてよく混ぜます。この時点で、うなぎの蒲焼きのような香ばしい匂いが漂ってきました。





マヨネーズとふりかけをかけたら完成。ふりかけにはうなぎと相性バツグンな山椒(さんしょう)が含まれており、スパイシーな香りを感じました。





一口食べてみると、甘い蒲焼きのたれが細麺とよく合っており、たれのくどさもないため箸がどんどん進みます。食べ進めていると、蒲焼きのたれというだけではなくうなぎの焦げたところのような香ばしい風味もうっすらと感じられます。また、山椒の入ったふりかけとわさびの入った特製マヨがポイントで、全体的に甘い味わいで焼そばとしては不思議な感じがする中でいいアクセントになっており、ただ「蒲焼きのたれ味」というだけではなく、まとまった味わいの特殊な焼そばとしてクセになる人もいるはず。





一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味は2025年10月20日から発売を予定しており、希望小売価格は税抜236円。Amazon.co.jpでは、12個入りが税込3059円(1個当たり255円)で予約注文が可能です。



Amazon.co.jp: 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 蒲焼のたれ味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたら、やめられない、香り豊かな山椒と甘濃いたれ、復活総選挙①位、119g] : 食品・飲料・お酒

