ヒョウが約180万年前に初期のヒト属の顔を食べていたことがAIを用いた研究で明らかに

240万年～140万年前に生息していたホモ・ハビリスは、これまでに知られている中で最も初期のヒト属です。そんなホモ・ハビリスが約180万年前のアフリカで、ヒョウに食べられていたことがAIを用いた研究で判明しました。



長らく、ホモ・ハビリスはヒト属として最初に石器を使用した存在であり、初期の肉食者および狩猟者であったと考えられてきました。しかし近年では、別の初期のヒト属であるホモ・エレクトスが一時期ホモ・ハビリスと共存していたことが明らかとなっており、「この2種のうち実際に石器を作り、動物を狩猟して食べていたのはどちらだったのか？」という疑問が浮上しています。



これまでの研究では、ホモ・ハビリスの標本の一部にみられる歯形などの証拠から、ホモ・ハビリスが大型の肉食動物に食べられていた可能性が示唆されています。しかし、歯形を残した肉食動物の種類がよくわかっていないため、果たしてホモ・ハビリスが肉食動物に「捕食」されていたのか、肉食動物がホモ・ハビリスの死骸を食べていただけなのかは不明でした。





そこで、アメリカのライス大学の人類学者であるマヌエル・ドミンゲス＝ロドリゴ教授らの研究チームは、AIツールを用いてホモ・ハビリスの標本2点を分析する研究を実施しました。標本は「OH 7」として知られる幼体と「OH 65」として知られる成体で、いずれも数十年にタンザニアのオルドヴァイ渓谷で発見されたもの。OH 7は約185万年前、OH 65は約180万年前の骨と推定されています。





研究チームがこれらの標本の予備調査を行ったところ、それぞれの頭部の骨に、これまで記録されていなかった肉食動物の歯形が確認されました。以下がOH 7の下顎で発見された肉食動物の歯形です。



以下がOH 65の上顎の骨に確認された肉食動物の歯形。



研究チームはこれらの歯形を分析するため、ワニやハイエナ、ヒョウ、ライオン、オオカミによる骨の損傷を判別できるようにディープラーニングモデルを訓練しました。このモデルはブラインドテストにより、かみ痕を残した動物を90％以上の精度で正しく判別したとのこと。



OH 7およびOH 65の骨にこのディープラーニングモデルを適用したところ、歯形は高い確率でヒョウによるものであることが明らかになりました。また、ヒョウは主に自らが狩った動物を食べることや、歯が下顎の骨に到達するには相当量の肉や舌を取り除く必要があることから、当時のホモ・ハビリスが肉食動物によって襲われただけでなく、食物として消費されていたことが示唆されています。



ドミンゲス＝ロドリゴ氏は、「人間の専門家は、先史時代の骨の異変を見つけることに優れていますが、当時は肉食動物が多すぎました」「AIはゲームチェンジャーです。40年間にわたって変わらなかった分析手法を、想像を超える領域へと押し進めています。初めて、これらのヒト属が食べられたという事実だけでなく、誰に食べられたのかを特定できるようになりました」と語りました。



