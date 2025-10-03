2025年10月03日 12時45分 ハードウェア

Amazonの配達ドローン2機がクレーンケーブルに衝突して墜落



現地時間の2025年10月1日(水)10時頃、アメリカのアリゾナ州トールソンでAmazonの配達ドローン2機がクレーンに衝突して墜落するという事故が発生しました。



トールソン警察署が、トールソンの商業地区にあるクレーンにAmazonの配達ドローン2機が衝突し、墜落したことを発表しました。



Federal investigation underway after 2 Amazon drones crashed - YouTube





今回墜落したのは、Amazonが配達に利用している1機あたり約80ポンド(約36kg)の重さがあるドローンの「MK-30」です。MK-30は6つの3枚羽ローターを持つ大型ドローンで、最大時速約117kmでの飛行が可能。1度の配達で運べる荷物の重量は最大5ポンド(約2.3kg)です。





MK-30が実際に飛んでいる様子。





事故現場はAmazonのフルフィルメントセンターからそう遠くない位置にある、トールソンの商業地区です。アメリカ・アリゾナ州のニュース番組である12 Newsは「今回の事故に対応し、Amazonは主要な配達ドローンの運用を一時的に停止することに決定しました」「幸いなことに、今回の事故によるけが人は出ませんでした」と報じました。





事故の目撃者によると、ドローンはクレーンの本体部分に衝突したわけではなくクレーンが吊るしていたACユニットを下ろすためのケーブルにぶつかったそうです。厳密にはクレーン本体ではなくクレーンから垂れ下がるケーブルに衝突したという点については、ソーシャル掲示板上でも指摘されていました。





ABC15がAmazonに問い合わせたところ、「アリゾナ州トールソンでPrime Airのドローン2機が関与する事件が発生していることを認識しています。現在、関係当局と協力して調査を進めています」という返答が得られたそうです。なお、Amazonによると同地区でのPrime Airでのドローン配達サービスを10月3日に再開する予定であることを明かしており、「安全は最優先事項であり、今回の事故に関する社内調査が完了しており、ドローンやそれを支える技術に問題はなかったと確信しています」とコメントしています。



今回のMK-30の墜落事故を受け、連邦航空局(FAA)は事故の調査を行うと発表しています。



