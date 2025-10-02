2025年10月02日 10時49分 ハードウェア

Gemini対応監視カメラ「Google Nest Cam」が登場、撮影内容をGeminiで分析したり履歴検索したりできる



Googleが撮影内容をネットワーク越しに確認できるスマートカメラ「Google Nest Cam Outdoor(電源アダプター式 / 第2世代)」と「Google Nest Cam Indoor(電源アダプター式 / 第3世代)」を2025年10月1日に発売しました。両製品は2026年初頭にGeminiに対応する予定で、Geminiを用いて撮影内容の詳細な通知を受け取ったり自然言語で履歴検索したりといった操作が可能となります。



Gemini 搭載予定の最新の Google Nest Cam 製品と、2026年 春に発売予定の Google Home スピーカー登場

https://blog.google/intl/ja-jp/products/devices-services/new-nest-cams-home-speaker/



Google Nest Cam Outdoor(電源アダプター式 / 第2世代)

https://store.google.com/product/nest_cam_outdoor_wired_2nd_gen?hl=ja



Google Nest Cam Indoor(電源アダプター式 / 第3世代)

https://store.google.com/product/nest_cam_indoor_wired_3rd_gen?hl=ja



第2世代Google Nest Cam Outdoorは2560×1440ピクセルでの録画が可能なスマートカメラです。IP65規格の防水・防塵性能を備えているほか、最大6.1mまでの照射に対応した高出力赤外線LEDも搭載しており、雨天時や夜間にも問題なく周囲の様子を記録し続けられます。





第3世代Google Nest Cam Indoorは屋内用に設計されており、防水・防塵機能を搭載していない代わりに価格が安くなっています。





どちらのカメラも2026年初頭にGemini for Homeに対応予定。これまで以上に詳細な映像分析が可能となり、「誰が映っているか」「どんな行動をしているか」といった内容をスマートフォンから確認できるようになります。





1日の出来事をGeminiにまとめさせることも可能。





また、Gemini for Homeを各種デバイスと連携させることで、「平日の午前中に誰も在宅していないときは、すべての照明を消灯して」といったように自然言語で指示するだけで自動システムを構築できるようになります。





さらに、2026年春にはGemini用に最適化されたGoogle Home スピーカーが登場予定です。Google Home スピーカーの底面にはリングライトが備わっており、「Geminiが推論中」「Geminiが応答中」「Gemini Liveモードで応答中」といったことをリングライトの光の変化で表現してくれます。





第2世代Google Nest Cam Outdoorと第3世代Google Nest Cam Indoorは各種家電量販店やオンラインストアで入手可能。Amazon.co.jpでは第2世代Google Nest Cam Outdoorが税込2万3800円、第3世代Google Nest Cam Indoorが税込1万5800円で売られています。



Amazon.co.jp: Google グーグル Nest Cam Outdoor（電源アダプター式/第 2 世代） GA09963-JP : 家電＆カメラ





Amazon.co.jp: Google グーグル Nest Cam Indoor（電源アダプター式/第 3 世代） GA09973-JP : 家電＆カメラ

