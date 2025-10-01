イランは「世界で最も深刻な地盤沈下スポット」のひとつになっているとの研究結果
イランは中東に位置するイスラム共和制国家であり、日本の約4.4倍の国土に約9000万人が暮らしています。そんなイランの地盤を人工衛星のデータを用いて分析した研究では、イランが地下水のくみ上げによって「世界で最も深刻な地盤沈下スポット」のひとつになっていることが示されました。
Widespread Extent of Irrecoverable Aquifer Depletion Revealed by Country‐Wide Analysis of Land Surface Subsidence Hazard in Iran - Payne - 2025 - Journal of Geophysical Research: Solid Earth - Wiley Online Library
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JB030367
Iran among 'world's most extreme subsidence hotspots' with some areas sinking up to 1 foot per year, study finds | Live Science
https://www.livescience.com/planet-earth/iran-among-worlds-most-extreme-subsidence-hotspots-with-some-areas-sinking-up-to-1-foot-per-year-study-finds
乾燥した国土を持つイランでは、水供給の約60％が地下の帯水層から供給されています。これが地表にどのような影響を与えているのかを調べるため、イギリスのリーズ大学地球環境学部の博士課程学生であるジェシカ・ペイン氏らの研究チームは、欧州宇宙機関(ESA)が運営するSentinel-1衛星コンステレーションのレーザーデータを用いて、2014年～2022年におけるイランの地表高度の変化をマッピングしました。
in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Iran is one of the world's most seve….