イランは「世界で最も深刻な地盤沈下スポット」のひとつになっているとの研究結果



イランは中東に位置するイスラム共和制国家であり、日本の約4.4倍の国土に約9000万人が暮らしています。そんなイランの地盤を人工衛星のデータを用いて分析した研究では、イランが地下水のくみ上げによって「世界で最も深刻な地盤沈下スポット」のひとつになっていることが示されました。



乾燥した国土を持つイランでは、水供給の約60％が地下の帯水層から供給されています。これが地表にどのような影響を与えているのかを調べるため、イギリスのリーズ大学地球環境学部の博士課程学生であるジェシカ・ペイン氏らの研究チームは、欧州宇宙機関(ESA)が運営するSentinel-1衛星コンステレーションのレーザーデータを用いて、2014年～2022年におけるイランの地表高度の変化をマッピングしました。





データを分析した結果、イランの国土の約2％に相当する約3万1400平方kmに及ぶ106の地域で、年間10mm以上の速度で地盤沈下が進行していることが明らかになりました。特にイラン中部のラフサンジャーン市付近では、年間34cm以上も地盤が沈下していると報告されています。



研究チームによると、イランにおける広範な地盤沈下によって、推定で約65万人が水不足や食糧不安など、地盤の高さの変化によって引き起こされるその他の脅威にさらされるリスクが高まっているとのこと。



ペイン氏は科学系メディアのLive Scienceに対し、「イランの地盤沈下速度は世界でも有​​数の速さです。イラン全土で年間約10mm以上の速度で地盤沈下が見られる地点が約100カ所確認されました。ヨーロッパでは、年間5～8mmを超える地盤沈下でも極端なものだとされています」と述べています。



イランにおける急速な地盤沈下は、地下水のくみ上げすぎが原因であると考えられており、年間10mm以上の地盤沈下が起きるケースの77％は農業と関係しているとのこと。たとえば、特に地盤沈下が深刻なラフサンジャーン市付近は非常に乾燥した気候ですが、ピスタチオ農園のために地下水資源が大量に利用されています。



ラフサンジャーン市付近における年間34cmの地盤沈下について、ペイン氏は「10年で地盤は約3～4mも沈下します。これは非常に深刻な状況です」と述べています。また、大きな問題はこれらの地盤沈下の大部分が不可逆的なものだという点です。





ペイン氏によると、毎年ほぼ同じ量の水がくみ上げられ、その分だけ降雨などによって補充される帯水層では、弾性回復と呼ばれる季節的な地盤の上昇と下降が見られるとのこと。しかし、補充される分よりもはるかに多くの水がくみ上げられると均衡が崩れ、帯水層を構成する粒子が圧縮されて地盤が不可逆的な沈下を起こします。こうなると、たとえ圧縮された部分に後から水が補充されたとしても、地盤が元の位置まで上昇することはないそうです。



地盤沈下は地面の亀裂や建造物の不安定化といった影響をもたらし、建物や道路、鉄道などに損害が及ぶ可能性があります。ペイン氏は、「イラン国外からその影響について聞くのは難しいですが、イラン人の同僚から聞いた話では、建物を放棄せざるを得なかったという話もあります」と述べました。





地盤沈下はイランに限った話ではなく、メキシコ中部やアメリカ、中国、イタリアなどの主要都市でも大規模な地盤沈下が起きていることが知られています。論文には関係していないバージニア工科大学の地球物理学准教授であるマヌーチェル・シルザエイ氏は、「イランのピーク時の地盤沈下率はメキシコシティやカリフォルニア州セントラルバレーに匹敵し、世界で最も深刻な地盤沈下ホットスポットのひとつとなっています」と述べました。



地盤沈下に関連した災害は珍しいものではなく、2021年にメキシコシティで起きた地下鉄高架橋の崩落事故は、地盤沈下によって生じた勾配が原因のひとつになったと指摘されています。この事故では26人が死亡し、80人近くが負傷する事態となっています。



またシルザエイ氏は、地盤沈下は淡水供給にも悪影響を及ぼすと指摘。「帯水層の圧縮が続くと、貯水能力の多くが永久に失われることになります。これは干ばつ時の水不足を悪化させ、気候変動への耐性を低下させ、回復をますます困難にします」とシルザエイ氏は述べました。

