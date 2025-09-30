2025年09月30日 10時54分 動画

「スカイリム」を10年実況し続けたYouTuberおばあちゃんがスカイリムから引退



ベセスダのゲーム「スカイリム」をプレイしていることで話題になったおばあちゃんYouTuberのシャーリー・カリー氏が、ついにスカイリム関連の動画制作を停止することを明かしました。



After 15 years with Bethesda's most important RPG, Skyrim Grandma retires for real: "I'm not having any fun with it anymore," and comments from "all the little kids" in her 1.3 million YouTube subs aren't helping | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/games/the-elder-scrolls/after-15-years-with-bethesdas-most-important-rpg-skyrim-grandma-retires-for-real-im-not-having-any-fun-with-it-anymore-and-comments-from-all-the-little-kids-in-her-1-3-million-youtube-subs-arent-helping/



カリー氏、通称スカイリムおばあちゃん(Skyrim Grandma)は、2015年に初めてスカイリムの動画を投稿し、多くの人に知られるようになったYouTuberです。2022年にはチャンネル登録者数が100万人を超え、記事作成時点では130万人に到達。ベセスダからも認知され、2026年にベセスダがリリースする予定のゲーム「The Elder Scrolls 6」にNPCとしてスカイリムおばあちゃんを登場させるという案も出ているほどです。記事作成時点で、スカイリムおばあちゃんは御年89歳です。



10年近くにわたってスカイリムの動画をアップロードし続けてきたスカイリムおばあちゃんですが、2024年にはゲーム動画制作から一時引退し、「もう楽しくない、疲れた、心底飽きた」と語っていました。2025年初めにはスカイリムから一時離脱し、「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」おばあちゃんとして活動するなど、投稿内容に変化が見られていました。



そして2025年9月29日、スカイリムおばあちゃんは『スカイリムとの「さようなら」』と題したVlogを投稿し、スカイリム関連の動画から完全に離れることを明らかにしました。



Vlog #75 - スカイリムとの「さようなら」 - YouTube





スカイリムおばあちゃんによると、ついにスカイリムに飽きてしまったとのこと。また、「ごく一部の年配の常連視聴者」を除き、視聴者の大半が非常に幼い子どもたちで、スカイリムおばあちゃんが期待するようなフィードバックが全く得られないという悩みがあったそうです。



例えば、「おばあちゃん、こんにちは」や「おばあちゃん、愛してる」といったコメントは、スカイリムおばあちゃん自身もたまに「いいね」したり、他のユーザーから無数の高評価を得たりするかもしれませんが、こうしたコメントについてスカイリムおばあちゃんは「私が時間をかけて動画を作り、アップロードしてきた目的ではありません」と指摘しています。





スカイリムおばあちゃんは「こうなったのは、私がもうすぐ90歳になるからです。新しいキャラクターで1本か2本、3本くらい動画を作ると、またすぐに飽きてしまうの。だからスカイリム関連の動画は一切アップロードしないことに決めたんです。もう全然楽しくありません。多分、そこにいる子どもたちのせいだと思います。言いたいことはだいたいそれくらいかな。年上の視聴者の皆さんは、今まで通り私と一緒にいて、話しかけてくれることを願っています」と述べました。



加えて、「皆さんと話したいことがある時、古参の方々にという条件付きで、今後もたまにVlogをアップロードします」とスカイリムおばあちゃんは付け加え、動画を締めくくっています。ここで言う「古参の方々」とは、「10代以上で、動画に定期的にコメントをくれ、実際に話をしてくれた人たち」を指すとのことです。

