無料でゲットできる広告垂れ流しTV「Telly」を3カ月利用した感想
広告を垂れ流しする代わりに無料でゲットできる55インチ4Kテレビが「Telly」です。このTellyを3カ月間利用した感想を、テクノロジーメディアのThe Vergeがまとめています。
I spent three months with Telly, the free TV that’s always showing ads | The Verge
https://www.theverge.com/televisions/777588/telly-tv-hands-on-ads
「Telly」は55インチの4Kテレビの下に、スマートスクリーンという2つ目のディスプレイが搭載されているダブルスクリーンテレビです。このスマートスクリーンでは常に広告が表示されるのですが、代わりにユーザーはTellyを無料でゲットすることができます。
無料で55インチ4Kダブルスクリーンテレビ「Telly」が配布される予定、2つ目のスクリーンで常に広告を表示 - GIGAZINE
テクノロジーメディアのThe Vergeが、Tellyの販売元であるPlutoの共同創設者であるイリヤ・ポジン氏にインタビューした記事もあります。イノベーションの少ないテレビというプロダクトに「無料で入手できる」というアイデアをもらした点以外にも、懸念されるプライバシー面の問題などについても語られているので気になる人はチェックしてみてください。
無料でゲットできる代わりに常時広告が表示される55インチ4K対応ダブルスクリーンテレビ「Telly」はどんなテレビなのか？ - GIGAZINE
・関連記事
無料で55インチ4Kダブルスクリーンテレビ「Telly」が配布される予定、2つ目のスクリーンで常に広告を表示 - GIGAZINE
無料でゲットできる代わりに常時広告が表示される55インチ4K対応ダブルスクリーンテレビ「Telly」はどんなテレビなのか？ - GIGAZINE
スマートテレビの広告が「あまりにもひどい」という指摘、広告から逃れる裏技はあるのか？ - GIGAZINE
スマートテレビの利用規約に同意すると「どんなこと」に同意したことになるのか？ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, 無料メンバー, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article My impressions after using the free ad-f….