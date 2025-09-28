2025年09月28日 12時00分 ネットサービス

自民党総裁選候補者5人と中高生による「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」開催、ニコニコ生放送・YouTube・Xで生配信



2025年10月3日(金)投票締切・4日(土)開票の自由民主党総裁選に向けた特別企画として、ドワンゴが総裁選候補者と中高生による討論会を2025年9月28日(日)19時から開催し、その模様をニコニコ生放送、YouTube、Xで生配信します。



討論会に登壇するのは総裁選に出馬した小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の全候補者、および学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校、S高等学校、R高等学校、N中等部に在籍する中高生ら。司会はドワンゴの代表取締役社長で近畿大学情報学研究所長特別招聘教授である夏野剛氏が担当します。





中高生は会場だけではなくリモートで参加する生徒もおり、中高生ならではの視点から、日々の生活や将来に関わる様々なテーマについて自由に問いかけを行い、候補者たちが「日本の未来」をどのように考えているのかを引き出すとのこと。また、候補者たちの人柄や「若者の声」に対する向き合い方を伝えることで、視聴者が理解を深められる場を提供するとのことです。



また、YouTubeのニコニコニュース公式チャンネルと、ニコニコニュースの公式Xでも配信されます。



自民党総裁選2025「日本の未来」討論会 総裁候補vs中高生 - YouTube





今回の自民党総裁選は、2025年9月7日に石破茂氏が自民党総裁および総理大臣辞任を表明したことを受けて実施されるもので、2025年10月3日(金)に党員投票を締め切り、2025年10月4日(土)に党員投票分の開票と議員の投開票が行われます。

