MicrosoftがWindows 10の延長セキュリティ更新プログラムをヨーロッパ限定で条件緩和



Windows 10のサポートは2025年10月14日(火)に終了します。Microsoftはサポート終了後も「拡張セキュリティアップデート」を提供することを約束していますが、無料で利用するには「Windowsバックアップ」の設定が必要です。新たに、欧州経済領域(EEA)のユーザーに限り、このWindowsバックアップを不要とする施策をMicrosoftが打ち出したことが分かりました。



拡張セキュリティアップデートは、個人ユーザーの場合は30ドル(約4500円)支払うか、Microsoft Rewardsポイントを1000ポイント支払うことで利用できるほか、Windowsバックアップを有効にすることで無料で利用できると案内されています。



この「Windowsバックアップを有効にしないと無料で利用できない」という点を欧州の消費者保護団体であるEuroconsumersが問題視し、「重要なセキュリティ更新プログラムへのアクセスをMicrosoft自身のサービス(Windowsバックアップ)とリンクさせることは、デジタル市場法第6条第6項に基づく義務の順守に疑義が生じる」としてMicrosoftに圧力をかけていました。



デジタル市場法とは、欧州内で運営される大規模プラットフォームを「ゲートキーパー」に認定し、競争の自由化を促進するためにさまざまな制約を課すものです。デジタル市場法第6条第6項は、「ユーザーがサービスを切り替える選択をした場合等に、ゲートキーパーはこれを制限してはならない」と規定しています。



Euroconsumersの活動が功を奏し、EEAのユーザーにはWindowsバックアップが不要とされることになりましたが、他の地域ではWindowsバックアップが必要です。また、Windowsバックアップは不要でもWindowsアカウントでのサインインは必要で、最大60日間サインインしなかった場合はアップデートが停止され、再度サインインし直す必要があるとのことです。





Euroconsumersは「EEAのユーザー向けに無償の拡張セキュリティアップデートが提供されると知り、大変うれしく思っています。ユーザーが設定や資格情報をバックアップしたり、Microsoft Rewardsを利用したりする必要がないことは喜ばしいことです」と述べています。



一方で、「当初から指摘していたように、拡張アップデートの期間が短すぎること、Windows 11が登場してからWindows 10のサポートが終了するまでの期間が過去のバージョンと比較して短いことなど、他の懸念は解決されていません」と付け加え、引き続きOSのサポート体制を見直すよう求めました。



なお、トラフィック解析サービスのStatCounterによると、2025年8月時点でWindowsユーザーのうち45.65％がまだWindows 10を使っているとのことです。

