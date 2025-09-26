2025年09月26日 07時00分 サイエンス

最後は寝たきりになる難病「ハンチントン病」の進行を大幅に遅らせる遺伝子治療薬が有望な結果を示す



ハンチントン病は大脳中心部の神経細胞が変性・脱落することで不随意運動や認知機能の低下、情動障害といった症状が現れる遺伝性の神経変性疾患で、末期になると終日介護が必要となる難病です。新たに、オランダのバイオテクノロジー企業であるuniQureが、ハンチントン病の進行を大幅に遅らせる治療薬の臨床試験で良好な結果が得られたと発表しました。



進行性の遺伝性疾患であるハンチントン病は、意思と関係なく手足や顔が動いてしまう舞踏運動や認知機能の低下、妄想や抑うつ、性格の変化といった精神症状などを示します。発症年齢は30～50歳が多いとされていますが徐々に進行し、やがて歩行が不安定になったり食物を飲み込むことが困難になったりして、最終的には重度の認知症を発症して寝たきり状態に至るとのこと。





ハンチントン病はハンチンチンと呼ばれるタンパク質をコードする多機能遺伝子・huntingtin遺伝子(HTT遺伝子)の第1エクソンに異常が起きることで引き起こされ、性別に関係なく50％の確率で遺伝します。アメリカやヨーロッパ全体で約7万5000人の患者がいますが、依然としてハンチントン病を治療したり、発症を遅らせたり、進行を遅らせたりする治療法は存在しません。



uniQureは、そんなハンチントン病の遺伝子治療薬である「AMT-130」を開発するバイオテクノロジー企業です。AMT-130はhuntingtin遺伝子を抑制するように調整された人工マイクロRNAを組み込んだアデノ随伴ウイルスベクターで構成され、変異ハンチンチンの産生を阻害する機能を持っています。



AMT-130がどのような遺伝子治療薬になっているのかは、以下の動画で説明されています。



AMT-130は脳内の異常なハンチンチンタンパク質のレベルを低下させ、ハンチントン病の進行を遅らせるために開発された遺伝子治療薬です。





標的となるのは、大脳の中心部にある尾状核(caudate nucleus)や被殻(Putamen)、線条体(striatum)といった部位です。





AMT-130は微細なカテーテルを利用して、MRIで観察しながらこれらの標的部位に届けられます。





こうして脳の病変部に直接送達されたAMT-130は、たった1回の投与で長期的な効果を発揮するとのことです。





2025年9月24日、uniQureはAMT-130の第I／第II相臨床試験から良好なデータが得られたと発表しました。臨床試験では合計29人の患者にAMT-130が投与され、投与されなかった対照群の患者と、複合統合ハンチントン病評価尺度(cUHDRS)や総合機能能力(TFC)に基づく病状の進行比較が行われました。



36カ月間にわたる追跡調査の結果、高用量のAMT-130を投与された患者はcUHDRSで測定された疾患の進行が75％も遅くなり、TFCによる測定でも60％の遅延が確認されました。さらに、符号数字モダリティー検査(SDMT)やストループ単語読み取りテスト(SWRT)、総運動スコア(TMS)といった認知機能と運動機能の測定値でも、対照群と比較して大幅な病状進行の遅延がみられたと報告されています。



ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのハンチントン病センターに所属し、イギリスでの臨床試験を主導したエド・ワイルド教授は、「これらの結果に基づくと、AMT-130はハンチントン病の進行を遅らせる初の認可治療薬になる可能性が高いです。これは本当に世界を変えます」「参加している私の患者はハンチントン病では見慣れないほど、時間が経過しても安定しています」「早期に治療すれば、数年あるいは数十年にわたって質の高い生活を送ることができるかもしれないし、病気から完全に解放される可能性もあります」とコメントしました。

