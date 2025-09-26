2025年09月26日 12時15分 ソフトウェア

無料で使えるGoogle製AI「Gemini 2.5 Flash」が高速かつ高精度にアップデートされる



Googleが「Gemini 2.5 Flash」と「Gemini 2.5 Flash-Lite」にアップデートを施したことを2025年9月25日に発表しました。どちらのモデルも応答精度と速度が向上しており、出力コストも低くなっています。



Continuing to bring you our latest models, with an improved Gemini 2.5 Flash and Flash-Lite release - Google Developers Blog

https://developers.googleblog.com/en/continuing-to-bring-you-our-latest-models-with-an-improved-gemini-2-5-flash-and-flash-lite-release/





Gemini 2.5 Flash just got a few new updates:



You'll see enhanced step-by-step help for homework, better-organized responses, and improvements in image understanding. Here’s a breakdown of what’s new 🧵 pic.twitter.com/Pzv2mYNwKB — Google Gemini App (@GeminiApp) September 25, 2025



Gemini 2.5 Flashは無料版のGeminiでも使える軽量かつ高性能なAIモデルで、Gemini 2.5 Flash-Liteは遅延の少なさに焦点を当てて開発された高速なAIモデルです。以下のグラフはGemini 2.5 Flash(白)とGemini 2.5 Flash-Lite(青)のアップデート前とアップデート後の性能を比較したもので、横軸が応答精度、縦軸が応答速度を示しています。グラフを見ると、どちらのモデルも高速かつ高精度になっていることが分かります。





アップデート前(暗い青)とアップデート後(明るい青)で同じタスクにおける出力トークン数を比較したグラフが以下。Gemini 2.5 Flashでは出力トークン数が24％減り、Gemini 2.5 Flash-Liteでは50％の削減に成功しました。AIモデルのAPI使用量はトークン数ごとに課金される仕組みなので、どちらのモデルもより安価に利用可能になったというわけです。





また、GoogleはGemini 2.5 Flashの改善点として「宿題の解き方を明確かつ段階的に教えることが可能になった」「複雑な内容をリストや表などにまとめて出力できるようになった」「画像の認識精度が向上した」という点を挙げています。



1/ Clearer explanations for homework



We've improved Gemini's reasoning capabilities for homework questions, so Gemini is much better at walking you through complex subjects with clear, step-by-step guidance. — Google Gemini App (@GeminiApp) September 25, 2025



さらに、GeminiシリーズのAPIに最新版を示す「-latest」というエイリアスが導入されました。これにより、開発者は「gemini-flash-latest」といったようにモデル名の末尾に「-latest」を付けるだけで各モデルの最新版を指定可能になり、「Geminiのアップデートのたびに、ソースコード内のGeminiのバージョン番号を書き換える」という操作をする必要がなくなります。



なお、Geminiシリーズについては「他のAIモデルと比べて回答の出力が中断される頻度が高い」という報告が数多く寄せられており、ニュース共有サイトのHacker Newsにも「Geminiの応答はClaudeやGPT-4と比べて素晴らしいものだが、応答が途中で途切れることが多すぎる。私は『高性能だが途中で応答が途切れるモデル』より『多少見劣りするものの完全な応答を返すモデル』の方を選択する。応答が途切れる問題が解決しないかぎり、Geminiはベンチマーク結果がどれだけ優れていたとしても『壊れている』という印象を拭えない」という意見が投稿されています。

