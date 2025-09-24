ポケモンのテーマソング＆映像を使った移民排除を宣伝する動画をアメリカ国土安全保障省の移民・関税執行局が公開し猛反発を受ける



アメリカ合衆国国土安全保障省(DHS)が、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)による不法移民の取り締まりを宣伝する動画を投稿しました。この動画のタイトルは「全部捕まえなきゃ」で、アニメ・ポケットモンスターの映像や主題歌を使い、不法移民をアニメの主人公であるサトシがモンスターボールを投げて捕まえるかのような内容になっているため、任天堂およびポケモンのファンが激しい不快感を示しています。



問題の動画は以下から視聴可能です。

動画では日本では聴き慣れないアメリカ版の主題歌が流れています。





爆発





重装備の兵士がチラリ





突然サトシが登場





DHSの正式名称である「Department of Homeland Security」の文字。





不法移民を取り締まる映像が次々と流れます。





再びサトシが登場し、モンスターボールを投てき。





取り締まり。





モンスターボールがポケモンをゲットする映像





これまでのICEの捜査および移民取り締まりを宣伝するという内容です。





最後はサトシがモンスターボールを投げます。





すると、これまでICEが捕まえてきたと思われる犯罪者の数々がポケモンカードになって表示されました。





この投稿に対して、アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)は「国境警備隊の新人」というテキストと共にピカチュウのGIF画像を投稿しています。





海外ゲームメディアのPolygonは、DHSが投稿した宣伝動画を「逮捕や家宅捜索を子ども向けアニメに組み合わせた時代錯誤な動画」と表現。





ソーシャル掲示板のReddit上でもこの動画は話題を集めており、「このバカ集団が悪事を働く方法をどんどん見つけ出していくのが信じられない」といった批判的なコメントが殺到しています。



X上では、任天堂および株式会社ポケモンに対して法的措置を期待するコメントが多数寄せられました。



Polygonはトランプ政権が政府とのかかわりを望まないアーティストの著作権で保護された楽曲を無断で使用してきたことを指摘。2024年にはザ・ホワイト・ストライプスが「Seven Nation Army」を無断使用されたとして、トランプ陣営の広報担当副部長を訴えましたが、最終的に訴訟は取り下げられています。DHSおよびCBPは2025年6月にもザ・ホワイト・ストライプスの別の楽曲である「We Are Going to Be Friends」を使った宣伝動画をInstagramに投稿しました。





なお、2025年7月に成立した「One Big Beautiful Bill Act(ひとつの大きく美しい法案)」通称、OBBBAにより、ICEは予算増額を受けています。OBBBAは犯罪捜査、移民法の執行、国家安全保障の維持を目的としたものですが、過剰な武力行使を行っていると度々批判の的となってきました。

