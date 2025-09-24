ポケモンのテーマソング＆映像を使った移民排除を宣伝する動画をアメリカ国土安全保障省の移民・関税執行局が公開し猛反発を受ける
アメリカ合衆国国土安全保障省(DHS)が、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)による不法移民の取り締まりを宣伝する動画を投稿しました。この動画のタイトルは「全部捕まえなきゃ」で、アニメ・ポケットモンスターの映像や主題歌を使い、不法移民をアニメの主人公であるサトシがモンスターボールを投げて捕まえるかのような内容になっているため、任天堂およびポケモンのファンが激しい不快感を示しています。
Pokémon fans outraged over DHS using anime for propaganda
https://www.polygon.com/pokemon-ice-dhs-nintendo/
US Department of Homeland Security uses Pokémon theme song and images in disturbing ICE promotion | Eurogamer.net
https://www.eurogamer.net/us-department-of-homeland-security-uses-pokemon-theme-song-and-images-in-disturbing-ice-promotion
問題の動画は以下から視聴可能です。
