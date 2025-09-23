2025年09月23日 21時52分 動画

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ティザーPV公開、2026年にNetflixで全世界配信



荒木飛呂彦さんの漫画を原作としたアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のティザーPVが公開されました。アニメは2026年にNetflixで全世界配信されます。



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』公式サイト

https://jojo-portal-anime.com/sbr/



ジョニィ・ジョースターらメインキャラクターの揃ったビジュアル。





公開されたティザーPVは以下。



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 ティザーPV ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" - YouTube





半身不随の元天才騎手、ジョニィ・ジョースター(CV：坂田将吾)。謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリの鉄球の『回転』で動かないはずの足が動いたことに希望を見いだし、『回転』の秘密を探るべく、ジャイロとともに北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」への参加を決意。





「スティール・ボール・ラン」での優勝を目指す謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリ(CV：阿座上洋平)。鉄球に『回転』の技術を込めて操り、不思議な現象を起こすことができます。





レースの優勝候補でイギリスの天才騎手、ディエゴ・ブランドー(CV：石川界人)。





レース主催者スティーブン・スティールの妻、ルーシー・スティール(CV：高橋李依)。





レースの発起人で歴戦のプロモーター、スティーブン・スティール(CV：三宅健太)。





本作は2026年にNetflixでの全世界配信が決定しています。なお、配信と同時期にTV放送があるのか等の情報は不明ですが、同じく、Netflixが配信を行った前作『ジョジョの奇妙な冒険 ストーン・オーシャン』の場合、2021年12月にNetflixで先行配信がスタートし、その1カ月後にTV放送が行われています。



情報発表が行われたイベントの様子はYouTubeでアーカイブ配信が行われています。



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 新情報発表イベント - YouTube



©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SBR 製作委員会

