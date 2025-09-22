2025年09月22日 12時10分 レビュー

Xで無料で使える高性能AI「Grok 4 Fast」登場、検索性能はChatGPTやGeminiより高くXの無料ユーザーも利用可能



イーロン・マスク氏がCEOを務めるAI企業「xAI」が、低コストかつ高性能なAIモデル「Grok 4 Fast」を2025年9月19日に発表しました。Grok 4 FastはGrok 4と同等性能かつ低コストなモデルとしてアピールされており、検索性能ではChatGPTやGeminiを抑えて現行モデル最上位と評価されています。また、Grok 4 Fastのベータ版がX(旧Twitter)を介して公開されており、無料ユーザーも簡単に使うことができます。



Grok 4 Fast | xAI

https://x.ai/news/grok-4-fast



Grok 4 Fastのコンテキストウィンドウは200万トークンで、長大なテキストデータを扱うことが可能です。また、長時間の思考を伴う「reasoning」と思考素早い応答に特化した「non-reasoning」を1つのモデルに内包する統合アーキテクチャを採用しており、ユーザーの入力に応じてどちらの推論モードを使うかが自動的に選択されます。



以下のグラフは著名なAIモデルのコスト(横軸)とベンチマークスコア(縦軸)をまとめたものです。Grok 4 FastはGrok 4と比べて46分の1のスコアで同等クラスの性能を発揮します。





「Grok 4 Fast」「Grok 4」「Grok 3 Mini」「GPT-5 (High)」「GPT-5 Mini(High)」のベンチマークスコアをまとめた表が以下。Grok 4 Fastは一部のテストでGrok 4より高い性能を示し、複数のテストでGPT-5 (High)と同等のスコアを記録しています。





「ウェブ上の情報を検索してまとめる機能」に絞ったテストでは、すべてのテストでGrok 4 FastがGrok 4をスコアを上回っています。





AIの名前を伏せた状態で検索性能を人間に評価させる「Search Arena」では、Grok 4 FastがOpenAIの「o3 search」やGoogleの「gemini-2.5-pro-gounding」を上回り、全AIモデルの中で最も高いスコアを記録しました。なお、テスト時のコードネームは「menlo」でした。





Grok 4 Fastはgrok.comやXのGrokチャット機能を介して利用可能です。Xの無料ユーザーでも利用可能なので、実際に使ってみました。



まず、XのGrokチャット画面を開いて、画面上部のモデル選択欄で「Grok 4 Fast」を選択します。





後は、チャット入力欄に質問などを入力して送信すればOK。「OBS StudioでHDRソースを録画すると色がおかしくなる問題の解決方法」を聞いたところ、様々なウェブサイトから情報を収集して解決方法を導き出してくれました。





Grok 4 Fastが提示した解決方法が以下。「OBS Studioの色フォーマット(正しい日本語表記はカラーフォーマット)や色空間の設定を変更する」という適切な手法を教えてくれました。





「グラボはRTX 5070tiです。AV1かHEVCかどっちがいいですか」と質問するとAV1を推奨しつつHEVCが活躍する状況も教えてくれました。自然言語でラフに質問しても、こちらの聞きたい内容を的確に推測してくれます。





「ビットレートはどのくらいに設定したらいいですか？」という質問に対しては、安易に推奨ビットレートを答えるのではなく、「録画用途の場合、そもそも固定ビットレートは避けるべき」という有用な情報を提示してくれます。





さらに、ウェブ上の情報ソースへのリンクも出力してくれました。





grok.comでは、無料ユーザーでもGrok 4 Fastを無制限に利用可能とのこと。また、API経由での利用も可能で、料金は以下の通りです。



12万8000トークン未満 12万8000トークン以上 入力トークン 100万トークン当たり0.2ドル(約30円) 100万トークン当たり0.4ドル(約59円) 出力トークン 100万トークン当たり0.5ドル(約74円) 100万トークン当たり1ドル(約148円) キャッシュ済み入力トークン 100万トークン当たり0.05ドル(約7.4円)