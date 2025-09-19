2025年09月19日 18時50分 ヘッドライン

2025年9月19日のヘッドラインニュース



2025年11月7日から上映される『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の本予告映像が公開されました。本作は、アニメ『呪術廻戦』第2期後半「渋谷事変」の特別編集版に、世界初公開となるアニメ第3期「死滅回游 前編」第1話・第2話の先行公開を加えたものです。



今回公開された本予告映像では、『渋谷事変』のオープニングテーマであるKing Gnuの「SPECIALZ」にのせ、五条悟や虎杖悠仁らの激闘が映し出されています。



『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』本予告｜11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





約30年前のローランドのシンセサイザーのバグを自力で修理した強者現る - GIGAZINE



自転車による最高時速チャレンジで世界最高記録「時速296km」をアメリカ人女性が樹立 - GIGAZINE



車を禁止した結果「パラダイス」とまで言われるようになった都市がある - GIGAZINE



制御不能状態の中国の宇宙ステーション「天宮1号」は2018年1月前後に「地球のどこか」に落ちると予測 - GIGAZINE



Nintendo Switchの「スーパーマリオ 3Dコレクション」で削除されて海外で話題を呼んでいる「スーパーマリオ64」のあるセリフとは？ - GIGAZINE



極小弾丸を9mm弾にヒットさせて玉突き発射する様子を撮影したスローモーション映像が圧巻 - GIGAZINE



「Google Pixel 3」は日本でも発売予定とGoogleが正式に発表 - GIGAZINE



iPhone 14 ProでInstagramやTikTokのカメラを使うとガタガタ振動して異音が発生し写真が撮影できないとの報告 - GIGAZINE



日本でも発売されるGoogleスマホ「Pixel 3」の公式レンダリング画像が流出、リーク情報まとめ - GIGAZINE



人間の「性格」は4つのクラスタに分類できるとの研究結果 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







かわいいオムライス屋にいるんだけど、カウンター席からギリ見える業務用冷蔵庫に「自分の感情をコントロールしよう！！」と書いた紙が貼られていて怖い。この店にはメンヘラシェフがいる — 海苔子 (@noriko_uwotani) 2025年9月18日













ヤマト運輸の営業所に行ったら、朝礼やっててリーダーっぽい人の第一声が「今日はiPhoneの発売日です」から始まってたの、すげぇ。 — ぱぱのひとりごと (@papa_hitorigoto) 2025年9月18日





ドイツ館のステージイベントなんか盛り上がってると思ったら普通にマリカーしてて謎 pic.twitter.com/H33mLrt7ld — もずく (@mzc) 2025年9月18日





芸術的すぎる pic.twitter.com/usA2Q24E23 — フォトジェニック小野 (@Photogenic_ono) 2025年9月18日













宅飲みで親友に手料理を振る舞う



「…なにを目指してるの…？？」と言われた✌ pic.twitter.com/AbprQ7mibT — ゆうな (@kawauSOgood) 2025年9月17日





おかしなチェンソーマン pic.twitter.com/vSZrckXTd8 — Tatsuya Tanaka 田中達也 (@tanaka_tatsuya) 2025年9月18日





















大切に育ててるサボテン

“絶望チンコ”って感じの育ち方しちゃった。 pic.twitter.com/UQbfE12qiW — 天ぷらおじさん (@Danii_Alexa) 2025年9月17日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

メモ - 男のほうがばらつきが大きく頂点も高ければ谷も深い、その生理的メカニズム - KYの雑記ログ



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

米南部で木につるされた黒人学生の遺体、活動家らが徹底捜査要求 | ロイター



米 「飢きん」のガザ支援決議案に拒否権 国連安保理 | NHK | 国連安全保障理事会



高市早苗氏「給付付き税額控除」に着手 自民党総裁選で公約案 - 日本経済新聞



はま寿司学生バイトらが労組結成 同業ユニオン加入、賃上げ要求へ | NEWSjp



JR各社でバラバラの「ネット予約サービス」初めて連携へ 4社が利便性向上で合意 | 乗りものニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

突然知り合いから電話が来て、公庫の審査のために3日間だけ200万円貸して欲しいと言われたが、一旦電話は切った… その後その人をよく知る社長に聞いたら、とんでもないことが発覚した話 - Togetter [トゥギャッター]









夜中 ふと目が覚めて廊下のカメラを覗いたらハートみたいになってた ラブい pic.twitter.com/coFm9bCA9E — バナクロびチャ起き (@bana_wanko) 2025年9月17日









バランスボール乗ってたら娘寝ちゃって今これ pic.twitter.com/T9XzpKXkak — mei ☺︎2Ⓜ︎🎀 (@_mei_1016_) 2025年9月18日









午前中の涼しい時間じゃないか？おまえ、午前中の涼しい時間だろ？？！！

よく帰ってきたな……会えて嬉しいよ。ゆっくりしてけよ。ほんと、遠慮すんな？いつまででも居ていいからさ！ — bao (@baobabustroll) 2025年9月18日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

Wi-Fi 6Eを使ってみた



TSMCが「米国シフト」／稼働率2割の熊本工場に失望：FACTA ONLINE





iPhone13 以降をお持ちで au Starlink Direct にご契約中の方は、サービスの提供エリア内において、通常のau回線が圏外となる状況でも、上空が開けた場所であれば衛星通信を通じて「特務機関NERV防災」アプリをご利用いただけるようになりました。 https://t.co/NxVy0H8eiQ — 特務機関NERV (@UN_NERV) 2025年9月19日



「立ち仕事革命」腰に優しい新エルゴチェアを9月19日に発売 | サンワサプライ株式会社のプレスリリース





【お知らせ】

9 月 19 日より、Android に登録したマイナンバーカードのスマホ用電子証明書が、マイナ保険証としてご利用いただけます。



さらに、2026 年秋頃からは身分証明書として利用できるように、日本政府との緊密な連携のもと準備を進めています。



これからも、Android… pic.twitter.com/tqGx6Sdl05 — Google Japan (@googlejapan) 2025年9月19日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「じゃあなんすか、ゴールデンカムイの姉畑先生が地上波に出してもらえなかったのは存在自体がノイズってことなんすか」そうだよ - Togetter [トゥギャッター]



「ぼっち・ざ・ろっく」脚本家・吉田恵里香氏が炎上している理由解説｜朱夏論（しゅかろん）



＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』TV CM【少年と少女篇】 - YouTube





映画『ホウセンカ』本編冒頭７分映像｜2025年10月10日(金)全国公開 - YouTube





「CHAINSAW MAN THE MOVIE:REZE ARC original soundtrack -summer's end-」試聴動画 - YouTube





【HYKE:Northern Light(s)】ローンチトレーラー - YouTube





『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』本予告｜11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube





劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV／Ending Theme:米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” - YouTube





【モーニングルーティン】マイケル・J・にーくらチャンネル【GRWM】 - YouTube





TVアニメ『異世界かるてっと３』メインPV | 2025年10月13日(月)より3期放送・配信開始！ - YouTube





オリジナルTVアニメーション『風を継ぐもの』キャスト解禁PV - YouTube





TVアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』最終回PV - YouTube





TVアニメ『夢中さ、きみに。』キャラクターPV第4弾：目高優一（CV.小野友樹） - YouTube





TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期ティザーPV |2026年1月から放送開始予定 - YouTube





10分で振り返る アニメ『チェンソーマン』／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』9.19(金)全国公開 ！ - YouTube





『邦画プレゼン女子高生 邦キチ！ 映子さん』Season14／8本目 大長編 タローマン 万博大爆発 - 服部昇大 | COMIC OGYAAA!!



「遭遇したい」USJで〝Wサンジ〟アニメを飛び出した〝ワンピース〟の爆笑物語が話題「サンジがサンジを給仕してる…」「本物居るんだけど？」：「おっ！」でつながる地元密着のスポーツ応援メディア 西スポWEB OTTO!



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

湯川れい子、人気音楽ユニット「BABYMETAL」を「水商売的」と発言して大炎上…「人間性さえも疑う」ファン大憤慨 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]









【ｽﾔｧ】マフチフ、眠る間に走り高跳び決勝進出決定 世界陸上https://t.co/45vWqeSk3J



マフチフは予選が始まると寝袋に入り眠りに入ったが、雨が降る中で1m92で初めて登場し一発成功。その後雨に濡れないよう隅に移動し再び眠った。その間にも競技は進行し、決勝進出が決定した。 — ライブドアニュース (@livedoornews) 2025年9月18日



陸上自衛隊中央音楽隊 / ゴジラ ～ ふるさと - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

「鍋焼 天下一品 こってり生ラーメン」(9月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「日清の京うどん」「日清の博多風うどん」(9月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「鶏ポテ」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



過去最高売上※の「森永ラムネ」ブランドから、おいしさにこだわりぬいた新商品 「大粒ラムネ濃い果実＜ぶどう＞」 9月24日（水）より新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓



「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ」を、9月29日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



濃厚なスープ飲料「トリュフ香るポタージュ」を、9月29日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



ニュースリリース 『フルグラ(R) おさつとりんごのメープル味』 ｜ カルビー株式会社



千年こうじや監修 八海山酒粕仕立て 濃厚味噌ラーメン／鶏塩白湯ラーメン 2025/10/13 新発売 | エースコック株式会社



『カルピス コクにおぼれる』9月30日発売 しっかりとした甘さとコクが特長の乳性飲料



江戸時代から続く老舗おこし屋「常盤堂雷おこし本舗」とミルキーがコラボ！ 「ミルキークランチ雷おこし」 | 株式会社不二家のプレスリリース