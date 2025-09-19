2025年09月19日 23時25分 メモ

デヴィッド・リンチ監督が35年以上暮らした邸宅の写真を不動産業者が公開



2025年1月に78歳で亡くなったデヴィッド・リンチ監督の、ロサンゼルスにある邸宅が売りに出ていて、物件を扱うエージェントがどんな物件かという写真を公開しています。



David Lynch's LA house is for sale: take a peek | Wallpaper*

https://www.wallpaper.com/design-interiors/david-lynch-house-los-angeles-for-sale



Instagram

https://www.instagram.com/hellomarcsilver/



不動産仲介エージェントのマーク・シルバー氏によると、リンチ監督の邸宅は2.3エーカーの敷地にある3棟の住宅とプールハウスで構成されているとのこと。住宅は近代の巨匠として知られるフランク・ロイド・ライトの息子でやはり著名建築家のロイド・ライトの手によるもの。そしてプールハウスは3代目にあたるエリック・ロイド・ライトが手がけたものです。リンチ監督はこの邸宅に35年以上に居住し、そのあちこちに「らしさ」を残しています。





光が差し込むリビング。壁面に見えている絵はリンチ監督が自ら描いたもの。文字遣いが独特です。





アトリエだったとみられる部屋。





壁面に飾られた「MULHOLLAND DR.」は、監督の代表作の1つで、カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞した『マルホランド・ドライブ』のもの。



Amazon.co.jp: マルホランド・ドライブ 4Kリストア版 [Blu-ray] : ナオミ・ワッツ, ローラ・エレナ・ハリング, アン・ミラー, デイヴィッド・リンチ: DVD





また、自らの長編監督デビュー作である『イレイザーヘッド』のポスターに使用されたものと同じ写真が飾られているようです。



Amazon.co.jp: イレイザーヘッド 4Kリストア版 [Blu-ray] : ジャック・ナンス, シャーロット・スチュワート, アレン・ジョセフ, デイヴィッド・リンチ: DVD





リンチ監督は絵画、立体物など、映画に限らずさまざまなアート作品を手がけた人物でもあり、その創作に用いた道具類がそのまま残されているようです。



なお、シルバー氏によると物件の価格は1500万ドル(約22億円)だとのことです。

