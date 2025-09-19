2025年09月19日 20時00分 ネットサービス

arXivの研究論文を探索し理解するためのAI搭載インターフェース「asXiv」



「arXiv」は物理学・数学・コンピューターサイエンス・統計学などの分野における世界最大のプレプリント(査読前論文)サーバーで、論文のアップロードやダウンロードが無料であるため、世界中の科学者らによって用いられています。そんなarXivに発表された論文を、AIを使ってさらに詳しく探索し、理解するためのインターフェースが「asXiv」です。



「asXiv」がどのようなツールになっているのかは、トップページにある「Example:/pdf/1706.03762(Attention Is All You Need)」の項目をクリックするとわかります。





クリックすると以下のように、「Attention Is All You Need」という論文が開き、右側に「AI Assistana(AIアシスタント)」というタブが表示されました。





「Attention Is All You Need」は大規模言語モデル分野のブレイクスルーとなった「Transformer」という深層学習モデルに関する論文です。元論文は以下から閲覧可能。



asXivで論文を開くと、右側のAIアシスタントタブに軽い論文の概説が表示されます。「Attention Is All You Need」の場合、「この論文では再帰と畳み込みを完全に排除し、注意メカニズムのみに依存し、機械翻訳において最先端の結果を達成する新しいニューラルネットワークアーキテクチャであるTransformerを紹介します」とまとめられています。





また、その下には「Suggested questions(推奨される質問)」の項目があり、AIアシスタントに投げかけると学習が深まると思われる質問の例が表示されています。試しに「What are the main advantages of the Transformer architecture over recurrent and convolutional models?(Transformerアーキテクチャが再帰型モデルや畳み込みモデルに対して持つ主な利点は何ですか？)」という質問をクリック。





すると、AIアシスタントに質問が投げかけられ、その回答が表示されました。





ユーザーは下の入力フォームに質問を書き込み、「Send(送信)」をクリックして質問することも可能です。





このようにasXivでは、特定の論文についての質問や気になった点をAIに投げかけ、理解を深めることができます。なお、asXivで使用可能なAIモデルは「gemini-2.5-flash-lite」「gemini-2.5-flash」「gemini-2.5-pro」のいずれかとなっています。





asXivの導入方法については、以下のGitHubページで解説されています。



