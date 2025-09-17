2025年09月17日 10時31分 ネットサービス

エッチなASMRを禁止する法案がミシガン州で提出される



2025年9月の第2週、アメリカ・ミシガン州の共和党議員グループがポルノやエッチなASMRなど複数のオンラインコンテンツを禁止することを目的とした法案を提出しました。



Michigan bill seeks to ban porn, erotic ASMR, and more | Mashable

https://mashable.com/article/michigan-bill-ban-adult-content-erotic-asmr





ミシガン州の共和党議員グループが提出した法案は「公衆道徳腐敗防止法案(House Bill 4938)」と呼ばれるものです。共和党下院議員であるジョシュ・シュライバー氏が提案し、同じく共和党下院議員のジョセフ・パブロフ氏、マシュー・マドック氏、ジェームズ・デサナ氏、ジョセフ・フォックス氏、ジェニファー・ワーツ氏が賛同している法案です。



公衆道徳腐敗防止法案は、インターネット上で「特定のコンテンツ」を共有・配布・販売・ホスティングすることを禁止するというもので、禁止対象となるのは動画・本・雑誌・漫画・AI生成コンテンツ・ライブ配信・サウンドクリップといった形態でのポルノだけでなく、エッチなASMRのような「官能的な音声コンテンツ」なども含まれます。



海外メディアのMashableは、「この法案が可決されれば、エッチな音声や大人のおもちゃのレビュー、YouTubeのASMRチャンネルはすべてミシガン州で禁止される可能性があります」と指摘しました。





また、公衆道徳腐敗防止法案は「一方の生物学的性別の個人が、自分自身をもう一方の生物学的性別であると模倣、描写、または表現することにより、生物学と性別の断絶を表現すること」を描写および記述することを禁止しています。



これはトランスジェンダーの人々に関するコンテンツや、トランスジェンダーの人々によって作成されたコンテンツがミシガン州で禁止されることを意味すると、Mashableは指摘。



アダルト業界の業界団体であるFree Speech Coalitionの公共政策担当ディレクターを務めるマイク・スタビル氏は「この法案は、トランスジェンダーの人々をオンラインから完全に消し去り、ポルノと同じ存在にしてしまうだろう」と公衆道徳腐敗防止法案を批判しました。



Michigan lawmakers have introduced a bill prohibiting the any "depiction or description" of trans people or trans existence online, including it in a bill banning "pornographic" material



The bill would completely erase trans people online, equating them with porn.



[image or embed] — Mike Stabile (@mikestabile.bsky.social) 2025年9月16日 5:26



なお、公衆道徳腐敗防止法案は除外対象として「査読済みの学術コンテンツ」や「科学的あるいは医学的研究」が含まれています。



これに違反した場合、オンラインプラットフォームを運営する個人または団体は、最高10万ドル(約1500万円)の罰金および最長20年の懲役刑に処せられる可能性があります。また、禁止コンテンツが100件以上見つかった場合、最高12万5000ドル(約1800万円)の罰金および最長25年の懲役に処される可能性があるそうです。



また、公衆道徳腐敗防止法案ではインターネットサービスプロバイダーに対して「バイパスツール」(VPNなど)をブロックすることを義務付け、こういったツールの販売促進も禁止しています。

