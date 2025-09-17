マイナス15度の極寒環境でも活発に動く生命体が北極の氷から発見される
北極圏で氷床コアを採取した際、氷の中に単細胞性の藻類である珪藻類が含まれていることがあります。これまで、北極の氷に入っている珪藻類は休眠状態にあると考えられてきましたが、実は珪藻類はマイナス15度の極寒環境でも活発に動いていることが判明しました。
Ice gliding diatoms establish record-low temperature limits for motility in a eukaryotic cell | PNAS
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423725122
Scientists uncover extreme life inside the Arctic ice | Stanford Report
https://news.stanford.edu/stories/2025/09/extreme-life-arctic-ice-diatoms-ecological-discovery
スタンフォード大学やアラスカ大学などの研究チームは2023年の夏に北極を探検し、12の観測所で氷床コアを採取しました。研究チームは長年にわたって開発してきた船上顕微鏡で氷の内部を画像化し、珪藻類の生態について記録したほか、研究室に戻ってから氷床コアから珪藻類を抽出し、北極の「凍った薄い淡水層」と「非常に冷たい塩水層」を再現したペトリ皿で珪藻類の動きを観察しました。
北極では氷が形成される際に塩分が放出され、内部に微細な液体の通路を持つ淡水の氷ができあがります。研究チームは氷を作る際に毛髪を一緒に凍らせることで、氷の内部の微細なマイクロ流体チャネルを再現したとのこと。
珪藻類は細胞内にある葉緑体で光合成を行う単細胞生物であり、ケイ酸質の被殻に覆われている点が特徴です。以下の写真が、北極の氷から見つかった珪藻類です。
