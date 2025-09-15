2025年09月15日 13時00分 ソフトウェア

Apple Newsへの掲載を拒否し続けてきたイギリス最古のタブロイド紙Daily Mailがついに掲載を希望もAppleに拒否され規制当局に抗議



イギリスで最も古いタブロイド紙であるDaily Mailは、AppleのニュースアグリゲーションアプリであるApple Newsに自社のニュース記事が掲載されることを拒否してきましたが、ついに掲載を希望するようになりました。しかし、AppleはDaily Mailの翻意を許しておらず、同社のニュース記事をApple Newsに掲載することを許可していません。このことに不満を抱くDaily Mailが、イギリスの競争・市場庁(CMA)に対して苦情を申し立てました。



Apple Newsは2015年のWWDC 2015で発表され、2015年9月に配信開始となったiOS 9と同時にリリースされたニュースアグリゲーションアプリです。ニュースアグリゲーションアプリはさまざまなニュースサイトの記事を取得し掲載するというもので、Apple Newsの場合、ニュースパブリッシャーが掲載を希望するコンテンツのみ掲載することができるようになっています。リリース当初、Apple Newsはアメリカのユーザーのみが利用可能となっていましたが、その後、1カ月以内にオーストラリアおよびイギリスでも利用できるようになりました。



2015年9月のリリース開始当時、アメリカのユーザーはApple NewsでDaily Mailの記事を閲覧することが可能でした。しかし、イギリスでもApple Newsが利用可能になると、Apple NewsでDaily Mailの記事を閲覧することはできなくなりました。これはDaily MailがApple Newsへの記事の掲載を拒否したためです。



The Telegraphの報道によると、Daily Mailは当初「Apple Newsは、Daily Mailが既に獲得しているウェブトラフィックを食いつぶすかもしれない」として、Apple Newsにニュース記事を掲載することを拒否したそうです。また、CMAはApple Newsリリース当初、同アプリを「極めて残念」であり「まったく収益をもたらさない」と評していました。



Daily Mailは長年にわたってイギリスでApple Newsに記事を掲載することを拒否してきました。しかし、Daily MailはついにApple Newsへの記事掲載を望むようになったことが報じられています。しかし、AppleはApple NewsにDaily Mailの記事を掲載することを拒否しているそうです。





そのため、Daily Mailの親会社であるDMG Mediaは、CMAに対して抗議を行っています。DMG Mediaは「Daily Mailが発行部数を増やしすぎているため、掲載記事数とユーザーエンゲージメントの強さがAppleのエコシステムを圧倒してしまう」と、Appleから「逆説的に」説明されたと明かしています。そのため、DMG Mediaは「Appleは、Apple Newsに掲載されている他のメディアから読者シェアを奪うのではなく、互いにパイを大きくし合えるようなパートナーを加えたいと考えているようだ」と主張しました。



DMG MediaはCMAに対し、Appleの「恣意的かつ差別的な慣行」に対処することを求めています。訴状ではAppleがモバイル市場における優位性を利用して、Apple Newsを主要なニュース配信ツールに仕立て上げようとしているとDMG Mediaは非難しました。



DMG Mediaは「Apple Newsを使わないことは、もはや選択肢ではない」と言及。さらに、Apple Newsの圧倒的な人気により、「オンラインニュースの運営にApple Newsは不可欠なものになっている」と主張しました。

